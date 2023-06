No cede la tensión: manifestantes vuelven a marchar frente a la Casa de Gobierno de Jujuy

escuchar

SAN SALVADOR DE JUJUY.- Cientos de manifestantes comenzaban a congregarse esta tarde en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de Jujuy, en la plaza Belgrano, portando antorchas y en un nuevo capítulo de la protesta contra la reforma de la Constitución local. En el inicio de la manifestación, la policía provincial se limitaba a custodiar la sede gubernamental.

Los reclamos de los manifestantes eran variados. De paro desde hace 17 días, los gremios docentes de la provincia exigen, entre otras condiciones para volver a las aulas, la reapertura de las paritarias. Los mineros de AOMA, que se acercaron desde Mina Aguilar y marchan con sus sobretodos naranjas y sus cascos amarillos, piden un aumento de salarios y mejores condiciones laborales. Los movimientos sociales de izquierda suman el reclamo por la libertad de los detenidos durante los disturbios de ayer.

Pero a la mayoría de las agrupaciones presentes las une un mismo lineamiento: el repudio de la reforma parcial de la Carta Magna de Jujuy, encabezada por el gobernador Gerardo Morales y firmada ayer por la mañana. Hay un artículo en especial que los inquieta, el cual establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia” .

Continúan los reclamos en Jujuy Javier Corbalán

Con una pancarta entre manos, Romina López, secretaria de la CTA, lo explica: “Decimos ‘No a la reforma y sí al aumento de los salarios’. Además de que no se nos descuente el salario por presentismo, porque, si no, no nos podemos movilizar para exigir nuestros derechos”. Por la calle, mientras camina hacia la plaza, la acompañan cientos de docentes del nivel primario y secundario, al ritmo de “Morales gato, grita todo el pueblo” . Los cantos son acompañados por quenas, zampoñas y maracas. La mayoría de los gremios exige, principalmente, un salario docente mínimo de $200.000.

En una esquina, antes de llegar a destino, se unen con los mineros de Mina Aguilar, que también quisieron sumarse al reclamo. “Los docentes no son los únicos que necesitan un aumento de salarios” , explica uno de ellos, que prefirió no revelar su identidad, mientras masca coca, al igual que la mayoría de sus compañeros. LA NACIÓN consultó al gobierno provincial sobre las protestas de hoy, que se espera que crezcan por la noche, pero no obtuvo una respuesta.

En la plaza, los docentes y mineros se mezclan, a la vez, con militantes del MTR Cuba, el PTP y el Partido Revolucionario Marxista Leninista (PRML). Y otros grupos tan disímiles como, por ejemplo, los Trabajadores Científicos Autoconvocados. “Nuestro reclamo es igual que el de todo el pueblo jujeño”, asegura María Zaburlin, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Su principal disconformidad respecto a la reforma de la Constitución está relacionada con los derechos de los pueblos originarios y la explotación del litio . “Hay muchas comunidades que ya están viviendo el daño en el agua por la extracción minera”, asegura.

Parte de los manifestantes Javier Corbalán - LA NACION

En medio de las antorchas y las velas que los manfiestantes comenzaron a prender a medida que anochecía, el reclamo por la reforma constitucional se mantenía como constante. Sin embargo, según pudo relevar LA NACION, también se hicieron presentes en la plaza nuevos grupos que simplemente aprovecharon el clima general de protesta para poner sobre la mesa sus reclamos económicos. Este es el caso de los trabajadores de la salud de diferentes hospitales de la capital jujeña. “De la reforma, la verdad, no sé. Pero necesitamos un aumento”, explicaba una empleada del Hospital Pablo Soria.