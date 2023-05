“No duran dos segundos”, la dura advertencia de los movimientos sociales como nuevos aliados de Axel Kicillof

escuchar

LA PLATA.-Axel Kicillof fue proclamado candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de los movimientos sociales. Ante un plenario colmado de militantes advirtió: “Son ellos, los de la derecha, que hablan de dinamitar el estado argentino. Cada vez que hablen de dinamitar pregunten con qué derecho se quieren quedar. Es un saqueo”, arriesgó.

En espejo con el discurso de alto voltaje del gobernador, el coordinador nacional de Barrios de Pie Daniel Menéndez advirtió: “No dura ni dos segundos Larreta con su programa, ni una semana de gobierno si quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras (…) No dura ni un milímetro, ni una decisión va a poder tomar Milei sin que se inunden las calles de Argentina denunciando su modelo de exclusión”

Fue esta tarde en Ensenada, donde Kicillof estuvo rodeado también de dirigentes del Movimiento Evita y de intendentes del peronismo. “Es un año donde tenemos un punto de inflexión. Nos dicen que el derecho a la educación, al trabajo, al esparcimiento no existe. Que no se pueden solventar. Son ellos los de la derecha que hablan del ajuste, de quitar, de dinamitar el estado argentino. Cada vez que hablen de ajuste, de dinamitar pregúntense con que derecho se quieren quedar. Es un saqueo ”, dijo el gobernador.

“Nos espera una enorme disputa, y tenemos una enorme obligación. Todos dicen que la provincia es la madre de las batallas. Es la madre de nuestro triunfo. De acá va a surgir el triunfo provincial que va a dar lugar al triunfo nacional”, dijo Kicillof, quien pidió seguir luchando por las banderas del pueblo, por más soberanía, independencia y justicia social.

Durante el encuentro, acompañado con música del Indio Solari, Kicillof firmó autógrafos, cantó, autografió libros de Cristina y alzó banderas de los dirigentes presentes, entre ellos los intendentes de Ensenada Mario Secco y de Berisso, Fabián Cagliardi.

Axel Kicillof participó en un plenario de Barrios de Pie.

El discurso de Kicillof sonó en un polideportivo colmado de dirigentes barriales de todo el Gran Buenos Aires, donde Menéndez dejó un mensaje sin rodeos para las próximas elecciones. “Horacio Rodríguez Larreta se piensa que la tarea social es la intermediación (…) Nosotros tendemos puentes y construimos comunidad. La derecha nos quiere rotos. Para ellos es un problema que las organizaciones sociales sean un elemento que les va a poner un freno a la derecha”, advirtió.

Acto seguido amenazó: “ No dura dos segundos Larreta con su programa. No dura una semana de gobierno si quiere avanzar sobre los derechos de los y las trabajadoras. No dura un minuto, ni una decisión va a poder tomar Milei sin que se inunden las calles de la Argentina impugnando su modelo de exclusión, de hambre y de mala gente”.

“Es importante ganar en todo el país- remarcó el coordinador de Barrios de Pie-. Y llamó a ganar la provincia de Buenos Aires para dar una batalla cultural como la que nos convocó Cristina. Volver atrás sería un daño irreparable. Hay que poner el pecho y bancarla.

“Axel es quien mejor nos representa para dar esa pelea. Tenemos que convencer de que hay esperanza, hay trabajo. Y habrá veinte años de gobierno popular en la provincia y nuestra patria”, dijo.

Y cerró: “Es nuestra tarea del campo popular echar al Fondo Internacional de la Argentina. No hay que mentir. Mientras tengamos su condicionamiento va a ser poco lo que podamos hacer en beneficio de nuestra patria”.

Kicillof estuvo acompañado también por la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Natalia Souto. Asistieron también representantes de los movimientos 22 de agosto y 25 de Mayo que conforman “La Patria Grande”.