No habrá por ahora paro de colectivos y la negociación sigue el miércoles

Escuchar

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, descartó el paro de colectivos para este lunes, como había amenazado el gremio, y precisó que las negociaciones continuarán el miércoles próximo.

“Volveremos a reunirnos el miércoles”, aseguró Fernández, tras descartar la medida de fuerza.

El gobierno de Javier Milei insistió hoy en que no cederá a los reclamos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y del Sindicato de Camioneros, quienes amenazan con paros para las próximas horas si sus demandas salariales no son atendidas y el Gobierno no homologa los aumentos ya acordados con el sector empresario.

“En general no nos metemos en esos conflictos. Si quieren hacer paro, que lo hagan, el costo lo pagarán ellos con la gente”, afirmaron hoy altas fuentes de la Casa Rosada, dando por descontado que el Gobierno no dictará la conciliación obligatoria si es que los colectiveros de la UTA dispusieran un paro en la jornada de hoy. Una situación similar se vivió el 21 de febrero pasado con el paro de trenes de 24 horas, dispuesto por el gremio La Fraternidad, que se desarrolló sin intervención de la Secretaría de Trabajo.

“Si la medida de fuerza (de Camioneros) se lleva adelante, la consideraremos ilegítima. Le pedimos a Moyano que se mantenga dentro del marco de la ley. La gente votó un cambio profundo, ahora las reglas se cumplen y nadie está por encima de la ley por más poderoso que se crea algún sindicalista”, señalaron desde la Secretaría de Trabajo, a cargo desde hace menos de un mes de Julio Cordero, un abogado laboralista vinculado al grupo Techint.

Julio Cordero, el secretario de Trabajo, no homologaría la paritaria de los camioneros y está dispuesto a ir a un conflicto con los Moyano Hernán Zenteno - LA NACION

En el Gobierno no respondieron aún públicamente sobre el dictado de conciliación obligatoria, en el caso de que las medidas de fuerza de los colectiveros de la UTA y los camioneros se hagan efectivas. La entidad que nuclea a los trabajadores de colectivos, subtes y trenes amenaza con paralizar el servicio desde este mismo lunes si no perciben los aumentos acordados. Los empresarios dicen no contar con los fondos que provee el Estado para hacer frente al pago de salarios.

“Ya tuvimos tres amenazas y un paro de la UTA. Nos parece calamitoso que sigan amenazando”, dijo hoy el portavoz presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa diaria, en la Casa Rosada. El portavoz agregó que “el Gobierno ha cumplido con todos los pagos como corresponde” y que “es un tema entre las empresas y el gremio”, reafirmando que la intención de la gestión Milei es no involucrarse en ese debate, a pesar de que el sistema funciona a partir de los subsidios que otorga el Estado.

LA NACION