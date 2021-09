“No hubo irregularidades en la provincia de Buenos Aires”, aseguraron desde Juntos por el Cambio

El jefe de campaña de Juntos e intendente de Lanús, Néstor Grindetti, remarcó esta tarde que en la provincia de Buenos Aires se registraron demoras, pero no hubo irregularidades en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En un breve contacto con la prensa desde la sede de campaña, pasadas las 18.20, Grindetti aseguró: “Es cierto que fue fuera de lo normal, era natural que las cosas no salieron como fue siempre. Nos encontramos con falta de autoridades de mesa”.

“Destacamos la actitud de los votantes que fueron y esperaron. También de las autoridades de mesa. Fluyó mejor durante la tarde y va a estar terminando pronto”, agregó el jefe comunal.

El breve contacto con la prensa, cerró: “Hasta el momento, que ya está prácticamente finalizada la jornada, no tenemos cuestiones de irregularidad severa en la provincia de Buenos Aires”.

Luego, en diálogo con LN+, Grindetti agregó: “Los datos preliminares estarían indicaron una participación por debajo del 70 por ciento. Faltaron bastantes autoridades de mesa, lo que generó un incordio para los votantes”.

“Se generaron filas largas, pero a la tarde empezó a fluir. Todo con tranquilidad, algunas cosas menores se arreglaron al comienzo. No tuvimos problemas en todo el día. No tuvimos denuncias de robo de boletas, no tuvimos ningún problema de ese tipo”, dijo el Jefe de Campaña.

Grindetti agregó: “Voté por primera vez a los 28 años, de los 18 a los 28 me tocó el gobierno militar. Para mí, estos domingos son de enorme felicidad. Empieza una etapa nueva, Jorge Macri está con nosotros y nunca dejó de estarlo. La campaña que viene ahora es una cosa distinta”.

