LA PLATA.-Facundo y Claudio Albini presentaron ante la Justicia un pedido de excarcelación en la investigación penal que los tiene como acusados de defraudar más de $800 millones al Estado bonaerense con una red de “ñoquis” que funciona en la Legislatura provincial desde hace años, mientras que la fiscal Bettina Lacki avanza con la identificación de otros sospechosos de extraer fortunas de cajeros automáticos.

El pedido de excarcelación de los Albini quedó en manos del juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, quien deberá evaluar ahora si admite la solicitud en base a las pautas que fijó la Cámara de Apelaciones en su última resolución o si, por el contrario, los mantiene alojados en la Alcaldía Departamental “Roberto Pettinato”, en las afueras de esta ciudad.

Los Albini plantean que la investigación judicial debe encuadrarse como una presunta defraudación a las arcas públicas, en vez de investigarse la supuesta conformación de una asociación ilícita, replanteo por el que tanto ellos como los restantes detenidos deberían continuar el proceso penal en libertad.

El allanamiento de la Policía Federal en la casa de Facundo Albini, en Gonnet Santiago Hafford

La ola de detenciones que ordenó el juez Atencio a pedido de la fiscal Lacki puso en alerta a dirigentes de Unión por la Patria –en particular, del Frente Renovador que lidera Sergio Massa-, de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, según reconstruyó LA NACION, interesados en evitar que la investigación avance hacia los eslabones superiores de responsabilidad.

En ese sentido, junto a los Albini confirmaron a LA NACION que hubo intentos de enviarles mensajes de solidaridad y apoyo, además de pedirles que actúen con “mesura”. “En la práctica, no les ofrecieron ni un vaso de agua”, indicó un allegado al subdirector de Personal de la Cámara de Diputados provincial y a su hijo, concejal en esta capital.

Los emisarios concentran sus esfuerzos en Facundo Albini, quien al ser indagado por la fiscal Lacki afirmó que desea declarar en cuanto lo dispongan sus abogados, una vez terminen de revisar toda la prueba acumulada en su contra, en línea con lo que dijo a LA NACION minutos antes de ser esposado por la Policía bonaerense.

“La Justicia tiene que ir para arriba”, indicó, antes de descartar que él o su padre o el actual director de Personal de la Cámara, Pablo Parente fueran los responsables de lo ocurrido. “Parente no es el que pide que se designe a un empleado –explicó-, ni el que decide a quién se contrata. Tienen que buscar quién dijo ‘quiero designar a este o a este otro’. No hay que buscar al que firma, sino al que pide”.

En ese sentido, la fiscal Lacki requirió a la Legislatura bonaerense que entregue toda la información que tengan sobre cada uno de los supuestos empleados cuyos salarios cobraba “Chocolate” Rigau, como también requirió al Banco Provincia datos adicionales sobre quiénes retiraron dinero de cajeros contiguos a los que usó Rigau.

La fiscal Lacki da por sentado que “Chocolate” Rigau y los Albini son apenas dos eslabones de un entramado mucho más amplio que abarca a más “ñoquis”, más “chocolates” y más intermediarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerenses, ya sea para el enriquecimiento ilícito de legisladores como para el financiamiento de campañas electorales de uno o más espacios políticos.

Sospechado de actuar como jefe o superior de los Albini, uno de los referentes del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, Rubén “el Turco” Eslaiman, negó a LA NACION toda responsabilidad ante lo ocurrido, pero amplió el abanico de nombres. “Yo me aboco a temas legislativos, no administrativos. No tengo firma para decidir la designación de empleados en la Legislatura. Eso es responsabilidad exclusiva del presidente y vicepresidente primero de la Cámara”, indicó, en alusión a Federico Otermin, alfil de Martín Insaurralde, y Adrián Urreli, de Juntos por el Cambio.

Tanto los Albini como Julio “Chocolate” Rigau y algunos de los 48 titulares de las tarjetas de débito se encuentran alojados en la Alcaldía, ubicada en la localidad de Lisandro Olmos, a la espera de la decisión del juez Atencio sobre su pedido de excarcelación o, de ser necesario, de la Cámara de Apelaciones.