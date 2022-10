Nuevo paro de UTA: más presión a Massa para que aumente los subsidios al transporte del interior del país

escuchar

La crisis que sufre el transporte del interior del país logró el milagro de cerrar, por un instante, la grieta entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados. Ante el anuncio de un nuevo paro en el país convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), esta vez por 72 horas, oficialistas y opositores reclaman al ministro de Economía Sergio Massa un aumento de $13.500 millones en los subsidios en lo que queda de este año.

El planteo se oficializará mañana, en la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller. Allí, oficialistas y opositores insistirán en que la partida de subsidios que la Nación le gira a las provincias -$46.000 millones- está prácticamente agotada, por lo que se requiere un refuerzo de 13.500 millones extra para llegar a fin de año.

La medida de fuerza de UTA prevista para la semana próxima, que se suma al paro de 48 horas que ya se realizó la semana pasada, se adoptó luego que fracasaran las negociaciones entre los representantes del sindicato y las autoridades del Ministerio de Trabajo. Ante esta situación, la Comisión de Transporte de la Cámara baja recibió esta mañana a los representantes del Comité Federal de Transporte (Cofetra), quienes alertaron sobre la “crisis gravísima” que padece el sector y cuestionaron las desigualdades en el reparto de los subsidios que hace la Nación entre el interior y el área metropolitana (AMBA).

Florencio Randazzo y José Luis Gioja, en la Comisión de Transporte de la Cámara baja

“El 85% de los subsidios que reparte la Nación están dirigidos al AMBA mientras que el 15% restante al interior, donde el precio del boleto, en varias jurisdicciones, ronda o supera los $100″ , señaló Franco Moggeta, titular de Cofetra, quien reclamó que las provincias reciban un trato igualitario con el área metropolitana. “Debemos discutir un nuevo esquema de distribución de subsidios a través de un fondo único con un solo criterio para todo el país”, sostuvo.

Los intendentes de Córdoba, Rosario y Santa Fe también sumaron presión tras mantener reuniones con los jefes de bloque de la UCR, Mario Negri, y del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

JxC y el Interbloque Federal apoya el reclamo de los intendentes @pablojavkin, @MartinLlaryora @emiliojaton. Pedimos que la Comisión de Presupuesto trate mañana la Emergencia del sistema de transporte de pasajeros del interior. La Nación prioriza el AMBA y ningunea el interior. pic.twitter.com/r1JFkkL2JX — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 19, 2022

“Un nuevo paro, esta vez por 72 horas, es una catástrofe para el interior. Lo que pedimos es que la Nación amplíe el presupuesto para ponernos en igualdad de condiciones con el AMBA; para no tener paros y llegar a fin de año necesitamos una partida de $59.500 y, si tenemos en cuenta que la inflación llegaría al 100% este año, que la partida se duplique el año próximo. No queremos que le saquen nada al AMBA, sino que haya mayor equidad. Esta situación no da para más”, planteó el intendente de Córdoba Martín Llaryora.

El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, con autoridades de la Comisión de Transporte de la Cámara baja

El pedido concreto es que, para el año próximo, los subsidios al transporte del interior alcancen los $113.000 millones. “Es el piso mínimo que necesitamos para funcionar”, sostuvo Moggeta.

Sin embargo, el presupuesto 2023 que envió Massa al Congreso contempla una partida muy lejana a estas pretensiones: $66.000 millones para todo el ejercicio. Ante la presión de los gobernadores peronistas, el ministro Massa aceptó ayer subir la partida a un piso mínimo de $85.000 millones . La decisión se adoptó durante una reunión con los gobernadores del norte en la que participaron Jorge Capitanich (Chaco); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Sáenz (Salta); Gerardo Morales (Jujuy); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gildo Insfrán (Formosa); Ricardo Quintela (La Rioja); Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

Massa aclaró que el aumento de los recursos no implicará un aumento del gasto público nominal, sino que se reasignarán partidas previstas en el presupuesto 2023.