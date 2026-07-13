Nuevo revés para Insaurralde: su defensa quiso apartar al fiscal que lo investiga y lo rechazaron

La Justicia le dio un nuevo revés al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez federal Luis Armella rechazó hoy la recusación que su defensa había promovido contra el fiscal Sergio Mola para apartarlo del caso.

Se trata del tercer pedido de apartamiento contra la fiscalía que fracasa, pero esta vez la defensa de Insaurralde había aprovechado las diferencias entre el juez y el fiscal para empujar su apartamiento.

El fiscal Mola había pedido detener a Insaurralde y Cirio, algo que Armella rechazó por “desproporcionado”. Ahora el juez le bajó el tono a las críticas al fiscal Mola y destacó que lo tiene en “alto concepto de probidad y honestidad”.

En la resolución, Armella dijo que las diferencias con Mola son “de criterio”, propias de los roles diferenciados de juez y fiscal, pero aclaró que sus observaciones anteriores no deben leerse como una descalificación de la labor investigativa.

Se retira del allanamiento en el domicilio de Jesica Cirio el Fiscal Sergio Mola Nicolás Suárez

El juez Armella sostuvo que mantiene un “alto concepto de probidad y honestidad” respecto del fiscal. “Más de 30 años en la función me permiten diferenciar cuestiones personales y funcionales”, escribió.

La recusación había sido presentada el 30 de junio por la defensa particular de Insaurralde, cuatro días después de que Mola pidiera la detención del exintendente y de Cirio tras la difusión en LA NACION de los videos del vestidor con dólares.

La defensa alegó “pérdida de la objetividad funcional” y describió lo que llamó un patrón de “abuso funcional, ensañamiento procesal y exposición mediática”. En su informe, Mola rechazó la recusación y la calificó como un intento de condicionar al Ministerio Público en una investigación por corrupción en contra del exfuncionario.

Sobre las filtraciones, fue tajante: insinuar que la fiscalía filtró su propio pedido de detención es “un verdadero dislate”. La Fundación Poder Ciudadano se presentó en el incidente para pedir el rechazo de la recusación, con el argumento de que las cargas de un proceso penal complejo por corrupción son un efecto natural del ejercicio legítimo de la acción penal y no pueden asimilarse a una causal de apartamiento.

El juez Armella rechazó el pedido de Insaurralde. Consideró que los motivos y las pruebas de la defensa no alcanzan para una medida de esa gravedad. Sobre sus propias palabras cuando criticó a Mola, dijo que se limitó a advertir el riesgo que la divulgación pública de medidas en trámite podía generar para la pesquisa y recordó que los códigos dicen que el sumario es público para las partes y sus defensores.

Lejos de descalificar al fiscal, destacó “el compromiso y la dedicación” con que la fiscalía intervino desde el inicio de la investigación.

El rechazo se conoce cuando se realizaron inspecciones oculares en el departamento de Palermo y la mansión de San Vicente para ubicar el vestidor de los videos, el peritaje del celular de Cirio en marcha y la decisión de Mola de imputarles a Insaurralde y Cirio los dólares de las filmaciones e investigar su destino.

Mola tiene la sospecha de que ese dinero puede estar en manos de testaferros y le apunta a Priscila Ferrante (sobrina de Cirio) y su expareja Heber Russo. Ambos fueron investigados en una causa en Quilmes, donde Ferrante fue sobreseída y Russo elevado a juicio por un caso de facturas truchas.