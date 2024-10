Ofelia Fernández atacó al director de comunicación de Milei: “Cobra cinco veces más que un docente”

Escuchar

Ofelia Fernández apuntó este jueves contra el director de Comunicación del Gobierno, Juan Pablo Carreira, más conocido en las redes sociales como “Juan Doe”, a quien calificó como un “tuiterito libertario” y “tarado que tuitea boludeces” . La chicana de la exlegisladora porteña surge luego de la marcha universitaria y una serie de críticas que recibió de parte de trolls libertarios en X, donde fueron retuiteados por el presidente Javier Milei. En ese contexto, Fernández criticó que Carreira haya atacado a aquellos que trabajaban en el Estado y ahora tenga un cargo en la Casa Rosada.

La dirigente hizo referencias a las críticas que recibió por ser “una pendeja que cobra del Estado” y cómo ella terminó su trabajo en la Legislatura y buscó su reelección. “Yo me fui sin ningún problema en diciembre. Yo dije: para discutir con estos tipos [los libertarios], yo agarro las valijas. Yo podía encabezar la lista de legisladores de Capital y dije no, no lo voy a hacer. Creo que la mejor manera de discutir con este Gobierno es no tener un cargo público, y yo en la vida no milité por eso, entonces puedo salir muy tranquilamente”, explicó.

Fernández fue una de las tantas políticas que fueron víctimas de agresiones en X de Milei y su grupo de tuiteros libertarios, entre los que se encuentra Carreira. Tanto fue así, que al finalizar su gestión como legisladora, le dedicó un mensaje a los militantes virtuales de La Libertad Avanza. “Muchas de las cuentas que me bardeaban incansablemente por Twitter, sin nombre ni apellido, ahora son diputados y diputadas por el señor Javier Milei, ahora yo les pago el sueldo, así que cuiden a la Argentina”, dijo en ese entonces.

Este jueves volvió a apuntar contra el director de Comunicación, esta vez en relación a la marcha universitaria y cómo gana “cinco veces lo que un docente universitario”. La movilización masiva fue convocada por la comunidad académica y tuvo el apoyo de agrupaciones universitarias, partidos políticos, gremios y organizaciones sociales. El reclamo se basó en el rechazo del entonces inminente -y ahora oficializado por decreto- veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario, que estipulaba actualizaciones por los valores de la inflación de los sueldos del personal docente y no docente y del presupuesto dedicado a las universidades públicas.

El salario de Carreira y su contradicción con sus declaraciones pasadas fue lo que generó el enojo de Fernández. “La verdad es que hoy un tipo como Juan Doe que es un tuitero... un tuiterito libertario, yo justo lo detesto”, comentó en Olga, antes de que le preguntaran a quién se refería. “Es un tuiterito libertario, un tipo con una foto de un ornitorrinco que se dedica a poner ‘kirchnerista hijo de re mil p...’ y que tiene tutis en los que decía ‘si yo alguna vez cobro un peso del Estado, que me cuelguen en Plaza de Mayo’, [y hablaba de] parásitos... y ahora tiene un cargo en la Rosada, un área de comunicación”, sostuvo.

Ahí se refirió a su sueldo: “Cobra cinco veces lo que un docente universitario, entonces al final, tal vez lo que molesta es que el esfuerzo no lo hacen todos, y sobre todo los que prometieron que lo iban a hacer. Me parece muy injusto que un tipo como Juan Doe cobre cinco veces lo que un docente universitario, en ningún país del mundo hay ese nivel de degradación de la profesión del docente, especialmente universitario, para que un tarado que por tuitear boludeces y reproducir cosas que al Gobierno le convienen cobre cinco veces más ”.

“A mí me molesta esa parte: están pidiendo un esfuerzo muy grande, y después ningún diputado ni senador cobra menos de lo que cobraba, reducen ministerios pero no hay menos contratos. Es una trampa y no se animan a meterse con nadie en serio, solo se animan con los que están acostumbrados a que los caguen a palos, en sentido simbólico”, agregó. Fernández admitió que tras las críticas, acumuló cierto rencor: “A mí, que me pegaron tanto por eso, me genera resentimiento ”.

Ayer la exlegisladora fue víctima otra vez de los tuiteros libertarios. En este caso, ocurrió minutos después de la finalización de la marcha universitaria, cuando participó de un móvil de LN+ con el periodista Eduardo Feinmann. El conductor le comentó sobre una gorra que tenía de los New York Yankees, el equipo de béisbol estadounidense, y la calificó de “cipaya”. “Es una gorra canchera, no cipaya, es una linda gorra”, le contestó ella entre risas.

Aunque ese intercambio duró menos de un minuto, un usuario de X no tardó en apuntar contra ella. “Ofelia Fernández cayó en el móvil de Feinmann y después de dar un discurso aburridísimo sobre la educación y la universidad pública SE FUE COMPLETAMENTE DOMADA. ‘Esa gorra que tenés no es nacional y popular, DICE NEW YORK YANKEES, no UBA’. JAJAJAJAJAJAJA BASADÍSIMO @edufeiok”, publicó el usuario @agarra_pala. Más tarde fue reposteado por Milei. Aún así, no ameritó respuesta de parte de la dirigente.

