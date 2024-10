Ofelia Fernández salió en un móvil con Feinmann y Milei reaccionó con un retuit

Escuchar

Ofelia Fernández fue entrevistada en un móvil de LN+ con Eduardo Feinmann y su charla provocó una inesperada reacción del presidente Javier Milei. Aunque la mayoría de la nota estuvo enfocada en la defensa de la educación pública, ya que el móvil ocurrió minutos después de la desconcentración de la marcha universitaria, el retuit del Presidente se enfocó en un breve intercambio alrededor de una gorra que tenía Fernández y que Feinmann tildó de “cipaya”. “Después de dar un discurso aburridísimo sobre la educación y la universidad pública SE FUE COMPLETAMENTE DOMADA”, escribió el usuario de X que compartió el mandatario.

La exlegisladora porteña se acercó al móvil para discutir sobre la masiva movilización que se llevó a cabo en la Plaza del Congreso, que fue convocada por la comunidad académica y apoyada por estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos. Ante esto, Fernández advirtió respecto a cómo la crisis de la educación pública, donde sus autoridades y docentes y no docentes pedían una recomposición salarial y una suba del presupuesto a las universidades, empeorará.

“No se dan cuenta que esto es solo el segundo paso de lo que significa ejercitar esta defensa [en relación a que es la segunda marcha federal universitaria]. No hay manera de que, por la historia que tiene la universidad pública en la Argentina, se dejen caer. Cuando esto se ponga peor, cuando mantenerla se ponga más difícil y renuncien más docentes, la defensa va a ser más intensa . No pueden hablar de una casta universitaria como hacen con todo lo que no les sale”, explicó. Tras ese intercambio fue que el conductor de LN+ comentó sobre una gorra que tenía puesta Fernández con el logo de los New York Yankees, un equipo de béisbol estadounidense.

“ Te veo con una gorra cipaya de los New York Yankees. Es muy cipaya, ¿no?”, le dijo Feinmann, y Ofelia se rió. “Es una gorra canchera, no cipaya, es una linda gorra”, le contestó. El periodista le señaló que no se trataba de una gorra “nacional y popular” ni de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las altas casas de estudios que encabezan el reclamo. “No dice UBA, pero es linda y me gusta. ¿Pero uno tiene que ir vestido de todo lo que piensa?”, cuestionó, a lo que Feinmann le respondió: “Está muy bien”.

De ese breve intercambio, que duró menos de un minuto, fue que el usuario @agarra_pala interpretó que Feinmann había “domado” a la exlegisladora. “Ofelia Fernández cayó en el móvil de Feinmann y después de dar un discurso aburridísimo sobre la educación y la universidad pública SE FUE COMPLETAMENTE DOMADA. ‘Esa gorra que tenés no es nacional y popular, DICE NEW YORK YANKEES, no UBA’. JAJAJAJAJAJAJA BASADÍSIMO @edufeiok”, publicó. Ese posteo, que incluía además el fragmento de la entrevista, obtuvo rápidamente el retuit de Milei.

El retuit de Milei contra Ofelia Fernández. Foto: captura

En esa misma entrevista, Fernández apuntó duramente contra el Gobierno. “No sé por cuánto tiempo va a poder querer cargarse algo como esto. Ganaron las elecciones diciendo que iban a terminar con los privilegios, no que iban a arruinar las buenas cosas que tiene la Argentina”, sostuvo, y ante la pregunta de si Milei quiere destruir la educación pública, respondió: “¿Vos pensás que él cree que el Estado tiene que ser garante de la educación de alguien? Si ellos no creen en el Estado. Acabo de citar al Presidente, que dice que es un topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Tal vez no quieren cerrar las universidades mañana, pero las decisiones que están tomando están encaminadas a que no se puedan sostener. Termina siendo bastante parecido”.

También realizó una autocrítica respecto a la administración de Alberto Fernández. “Yo soy una decepcionada del Gobierno que hicimos. Fue un muy mal gobierno. No lo digo ahora, lo vengo diciendo y me hago cargo a pesar de que fui legisladora porteña y no estaba en el grueso de las decisiones. Mientras iba pasando el Gobierno iba haciendo las críticas que podía hacer”, señaló.

LA NACION