Omar De Marchi, tras romper Juntos por el Cambio en Mendoza: “Alfredo Cornejo tiene formato kirchnerista”

MENDOZA.- Es el personaje político del momento por el sismo que provocó en Juntos por el Cambio, la alianza opositora nacional. Omar De Marchi, el líder de Pro en la tierra “del sol y del buen vino”, finalmente rompió con Cambia Mendoza para competir el 11 de junio por fuera en las PASO, rumbo a la gobernación, y se entusiasma en el inicio de la campaña, con un solo objetivo: cumplir el sueño de llegar, de una vez por todas, al sillón de San Martín. Del otro lado, expectante, está su contrincante de mayor peso, quien hoy lidera las encuestas: el senador nacional y ex mandatario radical Alfredo Cornejo.

Todo está por verse, pero la jugada de De Marchi, que es además diputado nacional, movió el tablero político y a partir de ahora se redefinen estrategias, al menos en suelo cuyano, cargando una vez más los dardos contra su oponente de peso, a quien considera que tiene “formato kirchnerista”. Y va más allá, en una entrevista con LA NACION: “Hoy, el kirchnerismo no existe y el cornejismo expulsa”.

El 12 de abril se oficializarán las alianzas, por lo que De Marchi ya avanza con las reuniones de “afinidad” con otras fuerzas, que incluyen a los demócratas y a los libertarios de Milei; y el 22 de abril será el cierre de listas provinciales. Sin embargo, hay efectos colaterales que ponen a prueba la tan mentada unidad en la coalición en todo el país y el mensaje que se baja a los seguidores del espacio político. Por caso, el Pro nacional ya efectivizó la intervención del partido, bajo el acuerdo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, uno de los dirigentes más cercanos a De Marchi, para que el sello de la agrupación quede adentro del frente local, algo que el mendocino recurrirá en la Justicia, aunque le resta importancia. “Lo importante son los candidatos, no los sellos de los partidos”, dispara el dirigente de Luján de Cuyo. Además, también deja en claro que está atravesando un “momento de discusión” con el jefe de Gobierno porteño, quien no compartió su decisión de abrirse en la provincia. “No le he soltado la mano”, aclara De Marchi, y arremete: “Por encima de cualquier acción partidaria, están los mendocinos. Estamos trabajando para gobernar y ganar la provincia”.

–¿Por qué decidió romper con Cambia Mendoza?

–Hay que aclarar que Cambia Mendoza no es Juntos por el Cambio. Cambia Mendoza es la Unión Cívica Radical y Libres del Sur. Los otros tres fundadores ya estamos afuera: Coalición Cívica, Pro y Partido Demócrata. Es importante aclarar esto a todo el país. Mendoza ha entrado en una situación de debilidad institucional compleja, donde hoy hay manipulación de la Justicia, de los organismos de control en general, con mayorías legislativas que están muy cerca de las dos terceras partes, y con un proyecto de reforma de la Constitución peligroso, en comisión. Mendoza, económicamente hace 13 años que no crece, tiene un nivel de pobreza por encima de la media nacional, en 43%. Todas las provincias vecinas tienen mejores indicadores que los nuestros.

–Y llegó el momento de abrirse...

–Todo esto amerita una discusión más profunda de lo que sucede en Mendoza. Por eso, para constituir un frente tiene que haber un mínimo de parámentros comunes o coincidencias que hagan que el frente sea posible. Advertimos que ese mínimo necesario no existe. Además, las elecciones provinciales están desdobladas de las nacionales, por lo tanto no hay peligro de que se ponga en juego la unidad. En un turno electoral está Mendoza y luego la Nación. En segundo lugar, es importante decir que el kirchnerismo en la provincia está totalmente diluido y no existe amenaza de que pasen por el medio. Y aquí, otra cuestión: el kirchnerismo está muy débil porque el cornejismo tiene formato kirchnerista.

–¿Qué pasará con el sello partidario del Pro? ¿Cómo se presentará, bajo qué denominación, ahora con la intervención?

– Estamos trabajando, atentos a todos los plazos, pero consideramos que no se trata de una intervención, porque es una resolución por menos de 30 días; luego se restituyen las autoridades originales. De igual forma, lo vamos a resistir judicialmente, porque el único argumento formal es el disciplinamiento, y no lo vamos a tolerar. El pro mendocino tiene sus órganos, ya ha resuelto esto de manera abrumadora, con la designación de sus representantes en el cronograma electoral. No consentimos el argumento de la intervención porque tiene que ver con un disciplinamiento; estamos seguros de que el Pro va a terminar integrando el frente que estamos integrando. Hay que esperar al 12 de abril: los frentes lo integran muchos partidos y se sabrá la semana que viene. Eso sí, no me preocupa el sello partidario, lo importante son los candidatos, no los partidos. Estamos liderando una alternativa política; la intervención no existe. El radicalismo está desesperado, aunque sea en lo formal, con poder meter otro sello que no sea Libres del Sur, que son kirchneristas. Esto pasa porque Cornejo se mete en las internas de los partidos.

Omar De Marchi y Alfredo Cornejo, cuando eran aliados; se enfrentarán ahora por la gobernación de Mendoza

–¿Sigue teniendo el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué acordó con él? ¿Cómo sigue el vínculo para las presidenciales?

–Con Horacio [Rodríguez Larreta] hay una buena relación en lo personal. Pero, él no está de acuerdo con la decisión nuestra. Estamos en el medio de una discusión, y no le he soltado la mano. Eso sí, por encima de cualquier acción partidaria, están los mendocinos.

–¿Cómo se ampliará el nuevo frente? ¿Quiénes se van sumando? ¿Qué pasa con Milei?

–Estamos construyendo un frente exclusivo de la provincia, no queremos mezclar con lo nacional. Estamos trabajando, articulando reuniones, y todo se resolverá el 12 de abril. Será un frente muy potente, que va a ser más importante que Cambia Mendoza. No quiere mezclar con lo nacional.

–Le insisto con Milei... ¿Y con el peronismo?

–Estamos hablando con todos los que tenemos afinidad. En el Partido Justicialista, distinguimos al kirchnerismo, con el que no tenemos ninguna afinidad; sí con el peronismo tradicional, no sólo intendentes, sino otros dirigentes con los que compartimos visiones. Hay que esperar. Sobre el tema Milei vuelvo a decir que estamos dialogando con todos los que tenemos afinidad.

–¿Hay lugar para una tercera fuerza Mendoza, después de varios casos fallidos?

–Estamos trabajando para gobernar y ganar la provincia. No es una frase hecha, no es testimonial ni principista. Hay un escenario muy favorable, que no se va a repetir en otro momento. Hoy, el kirchnerismo no existe y el cornejismo expulsa. Hay un vacío que venimos a cubrir.

–¿Qué chances reales tiene de triunfar en los comicios, frente a un candidato fuerte como Cornejo?

–Alfredo Cornejo es fuerte porque no hay más nadie. Pero, ahora, al haber alguien vamos a ver cómo se acomoda todo y se reorganizan las fuerzas. Nosotros apuntamos a reformas de fondo, no a la especulación política chiquita. Hoy, hay debilidad institucional en Mendoza, y además Mendoza no vuela, por eso necesita un cambio. Es real que el clima está muy enrarecido y la gente busca cambiar, y como están desdobladas las elecciones, tenemos grandes chances de ganar.

–¿Pudo hablar con Cornejo?

–Hace tiempo que no hablo con él.