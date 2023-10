escuchar

En el río revuelto provocado por el escándalo de Martín Insaurralde en Marbella surgieron varias hipótesis y rumores respecto de si hubo alguien que quiso exponer el affaire del exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires para bajarlo de un plumazo. Por su cercanía con el sector del juego, corrió la versión de que había sido orquestado por una de las empresas involucradas, Codere. La compañía, que es la única en la Argentina que cotiza en el mercado estadounidense, negó tajantemente esa versión. Al mismo tiempo, le adjudicaron ser dueña del yate en el que paseó el lomense. Fuentes cercanas aseguraron que no es cierto y que hasta hicieron gestiones para averiguar el verdadero titular y evacuar esas sospechas.

Lo cierto es que los casinos juegan un rol en la campaña y quien está encargado de la gestión pública de los establecimientos fue puesto por Insaurralde. Se trata de Omar Galdurralde, titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos y además presidente de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (Alea). En paralelo, el trato directo de Insaurralde con las gigantes del azar se remonta a sus inicios en política -cuando trabajó como secretario de Jorge Rossi en la lotería bonaerense entre 1998 y 2001-, y hasta la fecha, en detalles tan pequeños pero significativos como que su exmujer, Jesica Cirio, es promotora de un hotel de Daniel Mautone, uno de los grandes jugadores de la industria, conocido socio de Daniel Angelici. La última publicación de la modelo y conductora en el Hotel Termas Victoria, de propiedad de Mautone, fue en julio de este año. Sus vínculos con el sector también generan nerviosismo porque la justicia investiga que los fondos con los que Insaurralde pagó sus viajes provengan de ese rubro.

Omar Galdurralde, presidente de Loterías de Buenos Aires, con Martín Insaurralde

Galdurralde, su hombre, está en la mira. Circulan versiones sobre que podría ser el próximo “renunciado” del gobierno provincial, pero aún no hay indicios. Además, hoy es candidato a primer a concejal en Lanús, distrito donde gobierna el pretendiente a gobernador de JxC, Néstor Grindetti. Va en la lista que encabeza Julián Álvarez, quien en 2021 fue su contrincante en una interna que los enfrentó como delfines de Axel Kiciloff e Insaurralde. Galdurralde, que nació en Lanús pero nunca hizo política en el municipio, fue puesto por quien meses después sería jefe de Gabinete para hacerle la contra al gobernador en ese distrito.

Es, además, uno de los intermediarios en el financiamiento de las campañas de candidatos a intendentes de La Cámpora, según múltiples fuentes de la provincia. De acuerdo con varios conocedores de la materia, Galdurralde fue uno de los que solicitó con frecuencia “aportes” a los dueños de las 46 salas de juego del distrito para movimientos sociales y eventos auspiciados por las intendencias. Los mandatarios locales también pidieron colaboraciones (algo frecuente), como ser por ejemplo el pago a proveedores, productoras y artistas para la organización de festivales y recitales.

Lomas de Zamora, donde Insaurralde es intendente en uso de licencia, fue uno de los más “pedigüeños” en esta campaña, describieron fuentes de la industria del juego. Una empresa admitió a LA NACION haber pagado aportes para que Lali Espósito cante en uno de los últimos eventos realizados en el Parque Eva Perón (el 13 de noviembre y el 19 de febrero), aunque no puntualizó en cuál de los dos. Indicó, también, que otras empresas de casinos pagaron por la misma presentación. Este tipo de organizaciones cuestan cerca de hasta $100 millones, por lo que se requiere la participación de varias para concretarlos.

Fuentes del oficialismo de Lanús aseguraron que Galdurralde fue quien puso el dinero para pagarle a las personas que fiscalizaron en el distrito en las PASO. También habría estado encargado de financiar las pintadas en la calle y publicidad de la lista del Frente de Todos.

Galdurralde, pese a ser candidato en Lanús, tiene domicilio fiscal en Lomas de Zamora, según pudo determinar este medio. Tiene dos direcciones alternativas inscriptas en Presidente Perón y una en Remedios de Escalada. Aparece como parte del directorio en dos empresas fundadas en la década del 90 y ambas dedicadas al rubro inmobiliario, de préstamos y de la construcción. Se llaman Guerin SA y Zulser SA. Ninguna aparenta estar activa de acuerdo a sus informes crediticios y ante la AFIP.

Encabeza la administración de los casinos desde comienzos de la gestión del Frente de Todos, aunque por momentos hubo intervención del gobernador en sus tareas. En reuniones con los directivos de empresas del juego ha estado presente Carlos Bianco, jefe de Asesores de Kiciloff y uno de sus más íntimos colaboradores. Una de sus primeras decisiones fue descongelar la adjudicación de licencias de apuestas online, licitación que estaba frenada desde el mandato de María Eugenia Vidal por internas en su propio equipo respecto de la repartija.

Otra de sus decisiones, con su jefe político ya en funciones como jefe de Gabinete, fue anular una resolución del Instituto Provincial de Lotería y Casinos que prohibía la utilización de medios de pago electrónicos, como tarjetas de débito y crédito, en 2022. El sentido de la medida había sido evitar el despilfarro de los clientes, pero las empresas del rubro reclamaron este cambio para recuperarse de los 16 meses en los que estuvieron cerradas las salas de juego por la pandemia. Recién cuando se reabrieron es que Galdurralde comenzó a poder tomar decisiones en la industria más allá de la urgencia de la cuarentena.

Los casinos están acostumbrados a las clausuras. Las hacen los municipios y la provincia. En el primer caso, por infracciones vinculadas a lo edilicio, como un matafuego vencido o una salida de emergencia tapada. En el segundo, por transgresiones al monitoreo que el Instituto realiza de la afluencia de dinero en los establecimientos. Según explicaron, el gobierno provincial cuenta con sistemas informáticos conectados a cada tragamoneda que registran todo el dinero que se apuesta y cámaras de vigilancia que observan la actividad en las salas. El objetivo es detectar en tiempo real la recaudación variable que debe cobrarle el Estado a las empresas, que alcanza el 50% de sus ingresos.

Este año hubo más clausuras de lo usual, y en momentos relativamente específicos. De acuerdo con un rastreo de medios locales que dan cuenta de las novedades en los municipios, fueron hechas principalmente en mayo y a fines de junio del corriente. Las que trascendieron públicamente fueron las que afectaron a la empresa Codere. El primer cierre se dio en el Bingo de Lomas de Zamora, el 22 de abril, por “incumplimientos en las normas de seguridad” y “fallas en el plan de evacuación del lugar”. A mediados de mayo se vio afectado el de La Plata porque no el establecimiento no tenía la cantidad de butacas adaptadas que debiera tener para las personas con obesidad, que además habrían estado mal distribuidas, lo que fomentaba la discriminación, según fuentes que encabezaron el procedimiento. En julio, el único salón de los 13 que tiene la empresa que no se había visto afectado fue el de Lanús. En ese entonces, personas de la empresa dieron cuenta que se debía otros motivos que los aducidos, ya que no podían “cumplir con las demandas de aportes de la política”.

