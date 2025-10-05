Qué dijo Milei tras la renuncia de Espert a su candidatura

Apenas segundos después de publicado el posteo del ahora excandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, en el que anunció su renuncia para las próximas elecciones en medio de sus contradicciones sobre el vínculo que tuvo con el empresario acusado de lavar dinero del narco Federico Andrés “Fred” Machado, el presidente Javier Milei reaccionó: “Operación maliciosa”.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, se explayó el titular del Ejecutivo nacional al criticar lo que considera una acusación contra Espert encabezada por la oposición y en tono eleccionario, tal como lo aseguró días atrás en una entrevista televisiva en A24.

“Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. LLA o Argentina retrocede”, cerró Milei y acompañó su publicación en la red social X con el posteo de Espert.

Acorralado por las denuncias de corrupción contra su persona por sus posibles vínculos con el empresario Fred Machado, Espert bajó su candidatura para las elecciones legislativas que tendrán lugar dentro de tres semanas. El propio economista confirmó su renuncia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales al que tituló “Por la Argentina doy un paso al costado”. En su mensaje, el ahora excandidato no solo oficializó su salida, sino que denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, inició Espert en su publicación. El economista calificó el escándalo como un “despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

El excandidato libertario aseguró que no tiene “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”. Afirmó: “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”.

Espert también le dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de LLA y les pidió que “no se dejen psicopatear”. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”, instó.

Finalmente, el economista, que días atrás había llorado en una entrevista televisiva donde responsabilizó al dirigente kirchnerista Juan Grabois por la denuncia en su contra, cerró su mensaje: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert”.

Este lunes, Milei presenta un libro

A 20 días de las elecciones generales, el presidente Milei intensificará su campaña electoral esta semana, que iniciará con la presentación de su libro “La Construcción del Milagro” en el Movistar Arena.

Este evento no solo contará con la presencia de casi todo el Gabinete, sino que culminará con un show musical protagonizado por el propio mandatario nacional. El Presidente se subirá al escenario junto a“La Banda Presidencial”, integrada por los Benegas Lynch (Bertie en batería y Joaquín en guitarra) y el biógrafo Marcelo Duclos (bajo).