La Justicia adjudicó a favor de la provincia de Santa Cruz el emblemático obrador de Austral Construcciones

EL CALAFATE.− La Justicia comercial adjudicó a la provincia de Santa Cruz el obrador principal de Austral Construcciones, ubicado en Río Gallegos, en el proceso de liquidación de los bienes luego que se iniciara la quiebra de la constructora de Lázaro Báez. Ahora, el gobierno de Claudio Vidal tiene la intención de reconvertir el emblemático predio en un polo de actividades productivas.

Con esta operación, restan liquidar pocos inmuebles y rodados de la otrora poderosa empresa vinculada al kirchnerismo.

El gobierno de Vidal ofertó US$2.000.000 ante el Juzgado Comercial 28, secretaria 55, que lleva adelante la quiebra de Austral Construcciones, por el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 3, a seis kilómetros del centro de Río Gallegos, frente al ingreso al aeropuerto internacional, y depositó $ 256.000.000 para mostrar su voluntad de compra.

En caso de que se presentara algún oferente durante el pasado septiembre, tendría el día del remate la posibilidad de mejorar la oferta. Sin embargo, luego de transcurrido un mes sin nuevos oferentes, se suspendió el remate y el juez subrogante Jorge Sicoli dispuso la adjudicación a Santa Cruz Puede SAU, la sociedad creada por el gobierno de Vidal que tiene como objeto reconvertir el emblemático predio de la constructora.

En la resolución, el juez sostiene que “ante la falta de presentación de otra oferta de compra por el inmueble de propiedad de la fallida (…) se tiene a Santa Cruz Puede S.A.U. por adjudicataria del fs. 507 100% del inmueble ubicado en la Ruta Nacional N°3 km. 2605,50 de la de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz identificado como Fracción 201; Circunscripción 6; Sección 2; Parcela 11; Matrícula 34016 de una Superficie de 13 Hs. 74 as. 14 cs.; antecedente dominial: Mat. 29.731 Depto. I Güer Aike 4”.

Austral construcciones en Río Gallegos Horacio Córdoba

Allí aún se erigen los galpones de Austral Construcciones, queda alguna maquinaria, pero sobre todo se destaca su estratégica ubicación sobre la ruta nacional 3 y su comunicación directa con el Paso Integración Austral, límite fronterizo con Chile.

El predio forma también parte del listado que los peritos de la Corte Suprema determinaron, en la causa Vialidad, que debían ser decomisados para recuperar $684.990.350.139,86. En el caso de los bienes de Báez, la gran mayoría de los bienes de Austral Construcciones ya han sido liquidados en sucesivos remates.

Tras la adjudicación, que se emitió el 1° de octubre, Santa Cruz Puede SAU tiene cinco días para depositar en el expediente el saldo de precio, el Impuesto al Valor Agregado sobre el precio de adjudicación (el 10,50% sobre el 40% del precio de venta); la comisión de los martilleros y el Impuesto de Sellos provincial.

Conocida la resolución, autoridades de la empresa estatal fueron consultadas, pero declinaron en realizar comentarios mientras esté abierto el proceso judicial.

Centro operativo

El inmueble fue uno de los principales centros operativos de Austral Construcciones en la provincia, y cuenta con infraestructura apta para ser reutilizada en proyectos industriales, logísticos o de servicios. La empresa estatal fue creada en 2024, durante el primer año de gobierno de Vidal, y fue nombrada con el eslogan que el propio gobernador usó en campaña y suele repetir en sus discursos.

La sociedad estatal expuso ante la Justicia los proyectos a los que podrían destinar el predio: un aserradero móvil que realizará la explotación racional de la lenga y el ñire, con base en la cordillera pero que prevé un proceso de industrialización en Río Gallegos; una fábrica de ensamblado de calzado industrial para atender las demandas de la actividad minera y petrolera, una planta de fraccionamiento de víveres destinada a los programas sociales, una planta de alimento balanceado estratégico para la producción agropecuaria y una unidad de producción avícola enfocada en la cría de gallinas ponedoras.

El estado en que se encuentra el principal obrador de Austral construcciones Horacio Córdoba

Los custodios judiciales de los bienes debieron establecer seguridad en torno al obrador para evitar robos y saqueos, pero aún así no se pudo parar el deterioro ante las inclemencias climáticas. La propuesta, firmada por Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede SAU, ofrecía adquirir el inmueble en el estado que se encuentra, pagar en pesos al cambio oficial y asumir el compromiso de constituirse en depositario de la documentación de la quiebra que se encuentra en el predio, para lo cual destinará un lugar específico, como también de las máquinas y bienes de terceros que aún están allí y gestionar el traslado o devolución.

Austral Construcciones SA, declarada en quiebra en 2017, tuvo un rol central en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La causa judicial que derivó en su quiebra incluyó investigaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y administración fraudulenta.

Mientras tanto, Lázaro Báez cumple 15 años de prisión de pena unificada en la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal, en Río Gallegos, mientras está vigente el pedido para que vuelva al régimen de prisión domiciliaria que cumplió entre 2020 y junio de este año.