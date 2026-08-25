Ordenan nuevos testimonios de la custodia de Alberto Fernández antes de decidir si lo envían a juicio por violencia de género

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la declaración de custodios del expresidente Alberto Fernández antes de decidir si eleva a juicio la causa en la que está acusado de golpear a su exesposa Fabiola Yañez.

Rafecas así lo dispuso al seguir las pautas indicadas por la Cámara Federal, que ordenó que con las nuevas pruebas “reevalúe la situación del imputado” Fernández, es decir, que decida si sigue habiendo elementos para elevar el caso a juicio o si corresponde sobreseerlo.

Fernández fue procesado por el juez federal Julián Ercolini, en un fallo confirmado por la Cámara Federal. El expresidente está acusado de amenazas y lesiones leves y graves calificadas por el vínculo.

Fernández recusó a Ercolini y logró apartarlo del caso, que quedó en manos de Rafecas, y pidió la nulidad de su procesamiento. La Cámara Federal rechazó esa pretensión, aunque dispuso realizar medidas de prueba que había pedido su abogada, Silvina Irene Carreira, encomendadas en el voto de los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico.

Alberto Fernandez y Fabiola Yañez, en Chapadmalal Instagram

Tras esa decisión del 8 de julio pasado, Rafecas ordenó corroborar si los excustodios de Alberto Fernández integrantes de la Policía Federal, Diego Leonardo Sandrini, Darrío Biloni, Eduardo José Argenta y Alejandro Pablo Brezezina, firmaron algún convenio de confidencialidad y que se les levante el secreto para declarar.

Además, pidió al sanatorio Otamendi que remita copias digitales de la historia clínica de Fabiola Yañez desde 2018 hasta el año 2024.

El fiscal federal Ramiro González instruyó la causa por violencia de género contra el expresidente y en noviembre del año pasado pidió que su caso sea elevado a juicio.

Consideró, entre otras cuestiones, que antes del 12 de agosto de 2021 el exmandatario le provocó a Yañez un moretón en el brazo producto de un “agarrón” o “zamarreo” dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos; y que entre la noche del 21 de junio y la madrugada del 22 de junio de 2021 la golpeó en el rostro, lo que provocó una lesión en su ojo derecho.

Yañez decidió instar la acción penal contra Fernández en agosto del 2024, luego de que se hicieran públicas las conversaciones −registradas en otra causa− en las que le contaba a la exsecretaria de Fernández, María Cantero, los maltratos que habría sufrido de su parte.

“Hoy me agarró del cuello… y sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza", le confió a Cantero. “Me agarró del cuello me sacudió los brazos y tengo los moretones”, le dijo más adelante, además de enviarle las fotos que la muestran con hematomas en el ojo y en la axila.

Cuando revisó su caso, el excamarista Martin Irurzun escribió: “Las referencias contenidas en las comunicaciones muestran que su destinataria (siendo quien era, se insiste) no negó el panorama violento que se le estaba describiendo. Tampoco lo desestimó; lo vinculó, en sus palabras, a aspectos del carácter y de las vivencias que en ese momento estaba teniendo el Presidente. Los mensajes (las capturas incluidas en ellos) también indican algo relevante: él mismo [por Fernández], cuando su pareja le habló de los golpes, no le desmintió nada tampoco”.

Por su parte, la abogada Carreira sostuvo que no existió ningún testigo presencial que pudiera dar cuenta de las agresiones, que los chats no fueron extraídos del dispositivo original y que el moretón en el ojo se corresponde a un tratamiento al que Yañez se sometía regularmente con la esteticista Florencia Aguirre, que declaró como testigo en la causa. La mujer, no obstante, señaló que sus intervenciones no generan esos moretones y fue denunciada por Fernández por falso testimonio.