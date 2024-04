Oscar Zago contó nuevos detalles de la interna oficialista y ratificó que Marcela Pagano sigue al frente de Juicio Político

Escuchar

Oscar Zago, exjefe de bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), dio nuevos detalles de la constitución de la Comisión de Juicio Político que fue impugnada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y ratificó que la presidencia le corresponde a la diputada Marcela Pagano, quien se encuentra internada por un cuadro de deshidratación.

“El tema es así: no se puede elegir nuevamente la Comisión porque ya está correctamente elegida. Si Marcela [Pagano] toma la decisión de renunciar, al bloque que le corresponde la presidencia [LLA] puede designar uno nuevo. Pero del resto de los integrantes no, porque fueron elegidos por la oposición”, aseguró Zago, quien tras la esa sesión fue removido como jefe de bloque.

El extitular del oficialismo en Diputados contó que Menem lo llamó media hora antes de que comience la reunión. “Me dijo que no había un acuerdo para que Marcela sea la presidenta”, afirmó en diálogo con el canal TN y consideró que “lo correcto hubiese sido un llamado mínimo 12 horas antes, el día anterior a las 11 de la mañana, tres o cuatro de la tarde en el que diga que mañana no se va a conformar la Comisión”.

Zago, no obstante, decidió seguir adelante ya que contaba con el aval de Javier Milei, según volvió a reiterar. El legislador aseveró que habló con el mandatario el sábado y que le dio el visto bueno para que Pagano sea designada como presidenta de la Comisión. Ni Milei ni ningún otro dirigente del oficialismo desmintió a Zago.

Martín Menem junto al diputado Oscar Zago Hernán Zenteno - LA NACION

“No es sólo el respeto a la diputada Pagano, sino también el respeto a la oposición”, valoró y le hizo una concesión al titular de la Cámara: “Hoy el presidente Menem, con buen criterio, pasó para delante sin fecha la elección nuevamente”.

El legislador, que tras ser echado de la presidencia del bloque, armó uno nuevo junto a otros dos diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y solicitó ser parte del interbloque de LLA, todavía sin éxito, deslizó que una posibilidad de sacar a Pagano por parte del oficialismo es “desconocer el acta”, aunque para eso “la oposición se debe prestar a ese juego de desconocer el acta”. El acta por la que se constituyó la Comisión fue firmado por todos los bloques políticos, salvo por Pro, que no asistió.

Sobre la imagen que dio el oficialismo en la Comisión de Juicio Político, Zago reconoció que se trata de “un error y hay que reconocer los errores”. Por último, en relación a si continúa como diputado del oficialismo, Zago respondió: “Yo soy del MID y pertenezco al Frente de la Libertad Avanza”.

LA NACION