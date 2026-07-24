Osvaldo Jaldo fue sometido a una intervención cardíaca en Buenos Aires y permanece internado

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue sometido este jueves a una intervención cardíaca en la ciudad de Buenos Aires y permanece internado. El mandatario provincial se encontraba en la Capital Federal para concretar unas audiencias con el jefe de Gabinete Diego Santilli y funcionarios del gobierno nacional.

Según el parte médico compartido por el Hospital Italiano, Jaldo arribó al nosocomio con un cuadro de “intenso dolor y sudoración”.

El posteo de la cuenta de Jaldo

La información publicada por la clínica fue compartida a través de la cuenta en X de Jaldo. “Fue evaluado con estudios de laboratorio e imágenes, y ante la sospecha de una angina inestable, se decidió realizar una cinecoronariografia”, se lee en el posteo.

Dicha intervención se trata de un estudio médico del corazón, también llamado cateterismo cardíaco, que sirve para ver el interior de las arterias coronarias, usar un tinte especial y rayos X, y saber si hay partes tapadas.

Jaldo asumió como gobernador de la provincia de Tucumán el 29 de octubre de 2023. Previamente, había ejercido como gobernador interino entre septiembre de 2021 y febrero de 2023. De reiterados encuentros con el presidente Javier Milei, la última vez que se los vio juntos públicamente fue en el acto por el 9 de julio, realizado en la Casa Histórica.

Javier Milei y Osvaldo Jaldo en la Casa de Tucumán por el acto del Día de la Independencia

Sobre el estudio que se le practicó al dirigente tucumano, el parte continúa así: “Se diagnosticó una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha, por lo cual se colocó un stent”. Finalmente, el texto alude a la situación de Jaldo, quien “presenta una buena recuperación post operatoria y permanecerá internado para control de esta institución”.

Así como se mostró junto a Milei en la víspera del acto oficial, durante la última celebración por el Día de la Independencia, Jaldo hizo parte de los festejos centrales a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La vicepresidenta Victoria Villarruel junto a Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

Ambos dirigentes dijeron presente durante el tradicional desfile cívico militar, que tuvo la participación de estudiantes, efectivos de la Policía, personal de salud y trabajadores de distintos rubros.

Para la celebración, la número uno del Senado había viajado a Tucumán en un avión distinto al de la comitiva presidencial, que integraron la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En aquella oportunidad, Villarruel calificó al discurso que brindó el Presidente en presencia de Jaldo como “muy político”. “Hoy conmemoramos una fecha que trasciende a todos los espacios políticos. Hoy conmemoramos el momento en el que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino”, manifestó luego de los festejos.

Por último, y consultada sobre su futuro de cara a las elecciones de 2027 la Vicepresidenta señaló que le gustaría “ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, honestidad y con profundo patriotismo“. “Con eso, yo ya estoy hecha”, cerró.