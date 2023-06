Osvaldo Jaldo se sumó a la presión para que el Frente de Todos defina una lista de unidad: “Si dejamos a alguien afuera, no ganamos”

escuchar

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Por los ventanales del despacho principal de la Casa de Gobierno entraba una brisa de aire helado y se colaba apenas la música pegadiza de Gladys, que animaba a unos poco militantes en la Plaza de Independencia. Osvaldo Jaldo, el gobernador electo de Tucumán, ya había despedido a los cuatro gobernadores de la región que vinieron en persona a celebrar su triunfo y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Junto con ellos y Juan Manzur acordaron reforzar la presión para que el Frente de Todos defina una candidatura nacional única y evitar una ruptura en una semana decisiva para sellar las alianzas electorales.

“El peronismo tiene que ir unido, no sobra nadie y estamos muy justos. Lo ideal sería buscar una fórmula de consenso, pero sé que es difícil. Si no se logra, están las PASO”, dijo Jaldo en una charla mano a mano con LA NACION. La postura del gobernador es sostenida por Manzur y los mandatarios peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes pasaron anoche de manera fugaz por Tucumán.

Preocupa a los gobernadores la intransigencia de Alberto Fernández para mantener hasta el final el desafío al kirchnerismo en una primaria, ya sea con las candidaturas de Daniel Scioli o Agustín Rossi. El Presidente visitará esta tarde la provincia, y Jaldo y Manzur estarán al frente de casi las últimas gestiones para evitar un choque. El reloj corre: el miércoles se vence el plazo para el cierre de alianzas y en 12 días deben definirse los postulantes. “Si dejamos a alguien afuera no ganamos” , advirtió Jaldo, que trasladó a modo de ejemplo su interna con Manzur, a quien desafió en 2021 en las urnas, pero que luego se unieron.

Eduardo "Wado" De Pedro se sumó anoche a los festejos en Tucumán y estuvo con Jaldo, Manzur y Acevedo Fernando Font

- Vinieron cuatro gobernadores y Wado de Pedro a celebrar con usted en la previa a una semana clave para el Frente de Todos. ¿Candidato único o PASO?

- Tenemos la experiencia de Tucumán. Con Manzur hemos tenido diferencias. Si no hay acuerdo, se puede ir a internas partidarias. El peronismo tiene que ir unido, no sobra nadie y estamos muy justos. Lo ideal sería buscar una fórmula de consenso, pero sé que es difícil. Si no se logra, están las PASO.

- ¿A Manzur lo ve tallando en la estrategia nacional?

- Manzur siempre tuvo una proyección nacional. Fue llamado en dos oportunidades por Néstor y Cristina Kirchner para manejar el área de salud. Luego fue convocado por Alberto Fernández y también fue. Tiene su propia proyección nacional.

- ¿Esperaba en Tucumán un triunfo con tanta diferencia ante el arrastre negativo de la gestión nacional?

- Nos ha tocado vivir diferentes tipos de situaciones, primero de 2015 a 2019 con Macri y después con Alberto Fernández. Vivimos diferentes realidades políticas y económicas, pero nosotros siempre le dimos prioridad a los problemas reales que tiene Tucumán. En este caso ha sido igual. Sí ha sido un proceso más traumático porque tenemos una oposición que más que un partido político se parece más a un partido judicial. Viven judicializando la elección. Lo hicieron en 2015, en 2019 y en el 23 de vuelta.

- Sí, pero la Constitución local no avalaba otro mandato de Juan Manzur…

- Está bien. Pero nos pararon el proceso electoral. Fuimos muy respetuosos y acatamos el fallo. No esperamos la cuestión de fondo como en otros lugares. Manzur rápidamente dio un paso al costado y nos pusimos de acuerdo. Si se pretendía hacerle daño al peronismo con la suspensión de las elecciones se han equivocado. Nos potenciaron.

- Hubo acarreo de votantes, pago de $5000 por voto, situaciones de clientelismo a cielo abierto...

- Estas actitudes dañan al sistema democrático. Sean del partido que sean hay que denunciarlos y deben ir presos. La Justicia tiene que actuar. Por uno o dos casos se pone en duda al partido político y al sistema electoral, y no debería ser así.

- ¿Piensa modificar el sistema de acoples?

- Hay que dar el debate. La Constitución del 2006 ya ha tenido siete fallos judiciales que han dejado sin efecto diferentes artículos. Tenemos que ver cómo queda la composición de la nueva Legislatura. Para convocar a una elección de convencionales constituyentes debe salir de una ley y será con la nueva Legislatura. Tiene que tener el consenso mayoritario de todos los partidos. No hay que modificar la Constitución solo por temas electorales. Hay que incluir los temas que le interesan a la gente: vivienda, derecho a los servicios como el agua, el gas, energía. No le echemos la culpa al sistema de colectoras por las demoras. Es porque los presidentes de mesa no fueron o se durmieron.

"Hoy las colectoras tienen rango constitucional. Juntos por el Cambio también lo usa. Si hay que sacar los acoples" Osvaldo Jaldo

- ¿A usted le parece justo un sistema electoral en el que un partido compita con 60 colectoras y otro con ninguna?

- Eso es decisión de cada espacio político. Hoy las colectoras tienen rango constitucional. Juntos por el Cambio también lo usa. Si hay que sacar los acoples, los sacamos. Vamos a tirar el tema sobre la mesa al Poder Legislativo. Podemos sacar los acoples y volver a la ley de lemas, o pasar de dos mandatos a la reelección indefinida. Hay que buscar consensos.

- ¿Está de acuerdo con la reelección indefinida?

- No, por eso nosotros tenemos dos mandatos y nos vamos.

- Pero Manzur estuvo cuatro y no se fue…

- Se fue de vice. Pero lo acatamos.

- ¿Imagina diferente la campaña nacional de lo que fue esta provincial?

- Me dediqué mucho a mi provincia.

- Esa estrategia le convenía para distanciarse de la inflación de tres dígitos...

- No podemos vivir con el 8% de inflación. Antes decíamos que los que no tienen sueldo no llegan a fin de mes. Ahora decimos que los que tienen sueldo tampoco llegan a fin de mes. La situación se va agravando. A nivel nacional tenemos que buscar un punto de encuentro y equilibrio. Con Manzur vamos a dar nuestra opinión en la mesa nacional.

- ¿Serán claves los gobernadores en esa mesa nacional del PJ?

- Todos somos importantes, acá no sobra nadie. Si dejamos a alguien afuera no ganamos. No es fácil.