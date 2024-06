Tras el escándalo en Capital Humano, Federico Sturzenegger anunció un nuevo sistema de acopio en el Estado

Escuchar

Luego del escándalo que desató el almacenaje de alimentos no distribuidos, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema de acopio en el Estado. El asesor económico de Javier Milei, Federico Sturzenegger, anunció el lanzamiento de un diseño a pedido del Presidente y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza” , indicó el futuro ministro del Gabinete nacional.

El gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia. Pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro. ¿Existe un mejor sistema p/lograr el mismo objetivo? A pedido del presidente @JMilei y la Ministra Sandra Pettovello diseñamos un sistema alternativo. Abro hilo — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 2, 2024

El economista indicó que el objetivo del nuevo sistema “se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente”. “En el nuevo sistema no se compran los bienes sino que compra una ‘opción de compra’ de esos bienes (en jerga financiera es un call)”, dijo.

Y sumó: “El sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock. Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”.

Sturzenegger criticó así que el Estado sea quien maneje el stock de productos acopiados. “Es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente”, señaló, y agregó: “Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito. Si los tengo en casa necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente”.

En esa línea, el asesor de Milei apuntó que “una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados”. “Esto último es lo que la ministra Pettovello ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques”, dijo, en alusión al escándalo desatado en la cartera de Capital Humano.

“La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza, claro está, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia”, cerró.

El apoyo de Milei a Pettovello

El Presidente salió este domingo a defender a su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio del escándalo por los alimentos no repartidos para población vulnerable.

LA POLÍTICA MISERABLE

Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción. Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin… pic.twitter.com/1PNtjjbC8h — Javier Milei (@JMilei) June 2, 2024

“La política miserable. Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción. Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro. AMORALES, HIPÓCRITAS, CHORROS Y MENTIROSOS”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Orden judicial

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el sábado inspeccionar el depósito donde hay alimentos acopiados por el Ministerio de Capital Humano, ubicado en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Allí habría más de 339.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio, según dijo el gobierno de Javier Milei. La orden del magistrado es a raíz de una denuncia que hizo el dirigente social Juan Grabois a Pettovello.

Los objetivos de la inspección, según la orden de Casanello, son: “Que el personal policial pueda constatar lo informado por el Ministerio de Capital Humano en cuanto al tipo de producto, marca, lote y cantidad de alimentos y sus respectivas fechas de ingreso y vencimiento; que se pueda identificar, si es que está determinado, el destino de aquellos; que se aporten los remitos o cualquier otro documento identificatorio; que se aporte la información respecto a toda otra mercadería que se encuentre allí; que si es que existe algún libro de registros o novedades, se aporte para su correcta preservación; y que se registre en video y en fotos las instalaciones y el estado actual de la mercadería almacenada”.

El juez Casanello

De acuerdo al informe que presentó Capital Humano a la Justicia, hay 339.401 kg de leche en polvo que vencen en julio. Son marca Vidalac e ingresaron al depósito entre noviembre y diciembre del año pasado. En kilogramos, casi la mitad del total (49,5%) de los alimentos que están en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo, Tucumán, es yerba, siempre según ese informe oficial. Le siguen en el ranking de productos -por cantidad- distintos tipos de aceite (22,33%) y paquetes de un kilo de leche en polvo (15,54%). Pettovello fue denunciada por Grabois por retener sin distribuir estos alimentos.

Hay incluso algunos que ya vencieron, si bien son una parte minoritaria del total de lo acopiado: 40 kg de “hortalizas y arroz” marca La Terre, que entraron el 3 de marzo de 2023 y vencieron el 28 de febrero de 2024, y 3792 kg de yerba, marca La Hoja, que llevan dos años vencidos: ingresaron el 28 de enero de 2020 y expiraron el 31 de enero de 2022, de acuerdo con el informe oficial presentado ante Casanello.

Todo esto está en el galpón de Villa Martelli. Ese depósito tiene, en total, 3.642.626 kg de comida. El de Tafí Viejo, Tucumán, tiene 2.275.172 kg, según con el inventario del Gobierno.

La denuncia que dio origen al expediente penal la presentó Juan Grabois contra Pettovello el 5 de febrero pasado. Sostuvo que con la parálisis en la entrega de alimentos se estaban violando las obligaciones internacionales contraídas por el Estado porque no se estaba cumpliendo con lo dispuesto al comprar los lotes de comida. También advirtió que estaban siendo afectadas muchas personas en situación de extrema pobreza.

LA NACION

Temas Javier Milei