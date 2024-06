José Alperovich negó que haya abusado de su sobrina y dio detalles de cómo fue esa noche

Escuchar

El exgobernador tucumano José Alperovich declaró frente al juez Ramos Padilla en la causa en la que se lo acusa de abuso sexual y negó haber tenido un “incidente” de esa índole con su denunciante, una sobrina. “No pasó absolutamente nada”, aseguró el exfuncionario provincial. “No abuse de Flor. Eso es una mentira. La verdad es que soy un hombre de 70 años”, agregó el acusado.

“Este es un juicio inventado, armado, donde claramente les voy a explicar que hubo un móvil económico y político, de eso no tengo dudas”, sumó el imputado al iniciar esta jornada el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 que ya lleva cinco meses de desarrollo. “Soy inocente”, dijo antes de ingresar al recinto, lugar al que fue acompañado por sus cuatro hijos.

Acerca de cómo vive tras la denuncia, realizada por Florencia, una sobrina segunda que en aquel tiempo trabajaba como su secretaria, Alperovich sostuvo: “Me cambió la vida, doctor. Soy un muerto en vida, gracias a Dios tengo a mi familia. Vengo a que se saquen todas las dudas, vengo a dar la cara”. “Lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo. Hace cinco años que estoy sufriendo por todos los medios ‘Alperovich violador’”, agregó desde el banquillo de los acusados.

“Esto está armado para que tenga trascendencia en Buenos Aires. Está armado políticamente. Yo no tengo dudas de todo eso”, continuó con su reclamo. “Yo nunca le dije sobrina. Ni ella me dijo tío. Jamás. Ella quiere instalar que yo prostituía a la secretaria. Todo esto está armado. Hace cinco años que en la prensa me dice violín”, sumó.

Al ser consultado sobre qué ocurrió ese 14 de diciembre de 2017, Alperovich relató que Juan Luis Manzur les prestó el avión privado para que se trasladaran a Buenos Aires él, Florencia y dos colaboradores más. “Flor se quedó con mi secretaria que le presentó a la gente. Me acuerdo porque ella dijo que le encantó conocer el recinto en el Senado. Yo trabajé como hasta las seis de la tarde”, narró y prosiguió: “De ahí, los cuatro vinimos a los departamentos que yo tengo en Buenos Aires. Entré a mi dormitorio, al mío y al de mi señora, me cambié para salir a caminar. Flor ingresó en el tercer dormitorio. La puerta que comunica el uno del otro dormitorio estaba abierta”. Contó que los otros hombres durmieron en el otro inmueble.

José Alperovich negó que haya abusado de su sobrina y dio detalles de cómo fue esa noche

“No me parece mal que Flor haya dormido ahí porque no iba a hacerlo con Dante o Jorge, que eran prácticamente desconocidos para ella”, agregó el exfuncionario. Cuando le preguntaron qué hizo después de volver de caminar, Alperovich dijo que hizo “lo que siempre”. “Habremos llegado a las 20.30, picamos, puede ser con Flor, con Dante, y me fui a mi dormitorio”, dijo en su relato.

“¿Recuerda haber compartido una cena o una comida con Florencia?”, le consultaron durante el proceso oral. “Eso es mentira. Podremos haber picado, pero yo a las 20.30 me fui directamente a la cama como hago siempre… Al dormitorio, perdón”, contestó.

“Esa noche, ¿hubo algún incidente de índole sexual, o que ella [la acusadora] lo haya interpretado de ese modo, en el interior del departamento?”, fue la siguiente pregunta. “No, absolutamente no. No pasó absolutamente nada”, aseguró Alperovich. Y agregó: “Aparte, voy a opinar sobre abogacía que no entiendo, pero Flor era una chica de 27 años. Hace 10 días que nos habíamos conocido. Los testigos la vieron feliz, la vieron bien, la verdad que no lo entiendo”.

“Como tampoco entiendo cuando veo el juicio que en su declaración ella dijo que yo intenté avanzar sobre ella la primera noche y me dijo que no. Y al otro día, con el supuesto abusador ¿no pasa nada? ¿Un día sí, un día no? La verdad es que no lo entiendo. Creo que esto está armado”, prosiguió el exgobernador tucumano.

Alperovich aseguró que nunca hizo un viaje a solas con la denunciante para recorrer la provincia: “Solos no fuimos nunca. Un poco le pedí esto a Flor, ‘Mirá, no podemos llegar a una comuna a ver gente allá en una prefabricada con 20 autos, me parece que no queda bien, entonces te pido hablar con la gente para tratar de que achiquemos la cantidad de autos’”.

