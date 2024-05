Pablo Blanco: “Voy a aprobar los proyectos en general porque el Gobierno necesita estas herramientas”

Escuchar

Se ubica en las antípodas ideológicas del presidente Javier Milei , al que le reprocha sus insultos contra la dirigencia política y le reprueba su obsesión por bajar el déficit fiscal sin importar el costo social de sus políticas. Sin embargo, el senador Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) le hizo un guiño al Gobierno y anunció que apoyará en general, aunque con disidencias en particular, los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal.

“ Voy a votar a favor en general porque creo que el Gobierno necesita estas herramientas y los gobernadores necesitan más fondos por coparticipación” , anticipó Blanco en un reportaje con LA NACION, en el que insistió en oponerse a la privatización de Aerolíneas. Sobre la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, dijo que se encuentra en una dura disyuntiva entre el reclamo de los gobernadores radicales, que necesitan fondos, y la solidaridad con los senadores del resto de las provincias patagónicas, que advierten que votarán en contra del impuesto si no se contempla, como existía antes, una la alícuota diferenciada para la región por zona desfavorable.

–¿Cómo va a votar la Ley Bases y la reforma fiscal?

–En principio, en general a favor ambas, con disidencias parciales. En la Ley Bases no estoy de acuerdo con la delegación de facultades, con la privatizaciones de Aerolíneas, de los medios nacionales y del Correo, y vamos a ver cómo se modifica el RIGI, porque el bloque ha hecho una serie de pedidos de modificaciones juntos al senador [Martín] Lousteau. Así que veremos cómo queda eso. En términos generales estoy de acuerdo con el RIGI. En materia laboral también se platearon algunas inquietudes, como contemplar el tema de los bloqueos a las fábricas.

–Esto significa que, a priori, no esta dispuesto a bloquear la sanción de los proyectos.

–En general no, porque creo que el Gobierno necesita estas herramientas y los gobernadores también necesitan aumentar los fondos de coparticipación .

–¿Por qué se opone a la privatización de Aerolíneas?

–No estoy de acuerdo con la privatización de Aerolíneas porque nosotros ya vivimos la experiencia de la privatización en Tierra del Fuego, y en el lugar donde yo vivo, que no es Ushuaia, es Río Grande, hemos tenido serias dificultades para viajar por pérdidas de frecuencias. Tierra del Fuego es una isla y para ir por otro medio hay que cruzar por territorio chileno, cruzar el Estrecho de Magallanes, y distinta es la situación de Ushuaia, que tiene otra frecuencia porque es una plaza turística importante. Lo importante es que Aerolíneas siga como está.

–El Gobierno no parece dispuesto a ceder. ¿Si no acepta cambios, cómo votaría los artículos de privatización?

–Lo que estamos pidiendo es que se abra para que no haya que votar el capítulo en su conjunto o todas las empresas en su conjunto . Yo estoy de acuerdo que se privatice o se incorpore capital privado a AySA; estoy de acuerdo con Yacimientos Carboníferos, pero no estoy de acuerdo con el Correo, con Aerolíneas Argentinas y con los medios nacionales. Vamos a esperar que se pueda votar por empresa.

–¿Como patagónico, qué posición tiene con relación al impuesto a las Ganancias?

–Ganancias hay una postura que está conversándose entre todos los patagónicos. Aparentemente no hay modificación por parte del Gobierno. Si es así, lo más probable es que votemos en contra todos los patagónicos .

–¿Qué es lo que piden los senadores de la Patagonia?

–Volver a la diferenciación que había con la región patagónica antes de la modificación de la ley y la inclusión de algunos montos que se puedan deducir. Mi caso es diferente al resto de las provincias patagónicas porque Tierra del Fuego está exento del impuesto, acá no se paga Ganancias. Pero se trata de una postura solidaria con el resto de las provincias.

–¿Si el Senado elimina la restitución Ganancias, le pediría a los diputados de la UCR que no insistan con reponer el impuesto?

–Voy a insistir hasta ultimo momento para poder buscar una solución. Porque estoy medio entre la espada y la pared entre la necesidad de los gobernadores del partido al que yo represento, de los cuales ninguno es patagónico; y el compromiso que en su momento se asumió con los representantes patagónicos de ir todos juntos en el mismo sentido. Y los números están (para eliminar el artículo). Tengo esa contradicción entre la solidaridad patagónica y la necesidad de los gobernadores aunque, dicho sea de paso, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que si se aprueba tal cual está Ganancias y Bienes Personales, las provincias en lugar de recibir más recursos van a recibir menos. Me parece que esto va a ser motivo de discusión en la semana para tratar de arribar a una solución antes de la sesión. Tenemos la ventaja que entre la firma del dictamen y la sesión hay una semana de diferencia, así que se puede seguir conversando.

–¿Cree que sería razonable que se firme dictamen esta semana o hay que seguir discutiendo más?

–Creo que si esta semana responden si se aceptan o no todas las propuestas, porque andan algunos proyectos de dictámenes, pero no se sabe si son oficiales; si lunes o martes están, no creo que dé para mucho más. Me parece que se ha discutido bastante y, de acuerdo a lo que se acepta o no, tomar una determinación. En principio, como están las cosas, votaría a favor de los dos proyectos con mi disidencias particulares.

–Usted tiene serias diferencias con el Gobierno de Milei, pero igual le va a aprobar sus proyectos.

–Tengo muchas diferencias. No le tengo la confianza suficiente, por eso no le apruebo la delegación de facultades . No se la aprobé a Alberto Fernández, tampoco las voy a aprobar ahora. El radicalismo, desde el 2000 a la fecha, no ha aprobado en el Senado ninguna delegación de facultades. A mí me parece que no las necesita. Más si tenemos en cuenta que todavía tiene vigente el decreto 70/23. Y no sé qué sentido tiene la Ley Bases cuando tiene un DNU que hace y deshace.

–¿Qué balance hace de estos seis meses de Milei en el Gobierno?

–Creo que uno puede compartir algunas cosas, como es el objetivo del déficit cero, de la estabilidad en la emisión monetaria. Pero no coincido con los tiempos que utilizó el Gobierno nacional. Fíjese lo que está pasando ahora en Tierra del Fuego con la tarifa del gas. Un centro deportivo que hace un mes pagaba 200 mil pesos ahora tiene que pagar 1,8 millones . Hay un ajuste tarifario, y eso que se suspendieron algunos aumentos que le pegan de lleno al domiciliario y a la actividad comercial. De seguir adelante esto, muchos negocios y emprendimientos turísticos van a tener que cerrar, porque es impagable . Tampoco comparto la política exterior, eso de andar peleándose con todo el mundo. No comparto que no haya diálogo con distintos sectores políticos, que el Presidente hable con algunos empresarios del mundo y no hable con los gobernadores. A lo mejor uno se formó en otro marco político, pero me parece que la política indica que debería tener un diálogo más fluido con los gobernadores, con el Poder Legislativo, y no las expresiones que tiene de crítica, de falta de respeto y agravios permanentes.

–¿Nota diferencias ente Milei y Victoria Villarruel?

–Es abismal. Ni hablar entre Villarruel y la presidente anterior (se refiere a Cristina Kirchner, antecesora de la actual vicepresidenta). Pero entre Villarruel y el Presidente… Por lo menos es una persona que tiene trato independientemente de que piense de una manera u otra, se puede hablar, ella busca la conversación , ella busca canales de entendimiento, ver de qué manera se puede llegar a una solución, lo que no veo de parte del Ejecutivo, salvo en algunos funcionarios.