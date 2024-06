El senador peronista que votó a favor de la Ley Bases se defendió y cargó contra los que buscan echarlo del PJ

Escuchar

El senador Edgardo Darío Kueider, de Unidad Federal, se volvió, desde el jueves de la semana pasada, en un protagonista de la discusión de la Ley Bases. Con su voto a favor, el legislador, que hasta el año pasado había integrado el bloque del Frente de Todos, le dio el visto bueno al proyecto oficialista. Su decisión provocó el rechazo de algunos miembros de la oposición, como Juliana Di Tullio, que pidió su expulsión del Partido Justicialista (PJ), y de la propia Cristina Kirchner. “La consigna [de Unión por la Patria] era que explote todo”, acusó el parlamentario.

“No voté el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), pero hubo senadores de Unión de la Patria (UP) que sí la votaron solapadamente. Porque levantó la mano Anabel Sagasti y dijo que ellos iban a votar en contra, pero cuando te ponés a ver no todos lo hicieron así, y esos votos a favor le dieron el positivo al RIGI”, apuntó Kueider en diálogo con Radio Splendid. “No tengamos doble discurso”, bramó.

Al ser consultado sobre la reacción de Di Tullio y de Cristina Kirchner - la exvicepresidenta lo criticó indirectamente, a través del reposteo de otra publicación, por haber apoyado el paquete normativo del Gobierno -, Kueider aseguró que la consigna de Unión por la Patria era rechazar la ley para “que explote todo porque al otro día los mercados se iban a disparar, iba a haber corridas bancarias, íbamos a entrar en una crisis peor aún”. “Nosotros podemos llegar a salvarnos, pero la sociedad no, no da para más”, agregó.

El senador se preguntó: “Si el país estalla volvería el peronismo, ¿pero quién es el peronismo que volvería?”. Y prosiguió: “¿El que la sociedad voto en contra cansada del sistema político que venía de las personas que estaban manejando el poder en los últimos años? Entraríamos en una resignación de una magnitud extrema en la sociedad de tener que resignarse a volver a que los gobierne la gente de la que ya se cansó hace unos meses y por lo que votó en contra”, arremetió.

“Si no cambiamos la lógica del peronismo, si no tratamos de ser constructivos a la hora de discutir políticas, no vamos a ir a ninguna parte. El que está acuerdo conmigo es mi amigo y el que no es un traidor a la patria, no es así”, reflexionó.

“Yo no traicioné a nadie y las manifestaciones de Alberto [Fernández] me dan pena porque si hay alguien que ha traicionado es él. Se tirotearon cuatro años completos con Cristina y con eso destruyeron al peronismo. Hoy no estaríamos en esta situación si no hubiera sido por ellos”, apuntó Kueider.

El senador cuestionado enfatizó que “no podemos permanentemente boicotear y estar en esa posición de si no gobernamos es preferible que se prenda fuego así volvemos a gobernar”. Kueider insistió en que el peronismo deber cambiar esa lógica porque por esa, indicó, se llegó “a este punto de crisis rotunda”. “Si yo pregunto quién conduce el peronismo hoy en día algunos me podrán decir lo conduce fulano, otros mengano. No sé quién lo conduce”, sumó.

