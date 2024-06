Patricia Bullrich visitó una megacárcel en El Salvador, se reunirá con Nayib Bukele y apuesta a replicar su modelo

Escuchar

La ministra Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó a El Salvador en el marco de una gira por ese país que concluirá con un nuevo encuentro con el presidente reelecto Nayib Bukele. Este domingo, visitó el Centro de Confinamiento de Terrorismo, la cárcel más grande de América, y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). La intención del Gobierno es adecuar algunas de las estrategias y acciones que se llevaron a cabo allí con el objetivo de replicarlo en la Argentina y reducir los índices de delincuencia criminal.

El viaje de la funcionaria de Javier Milei se completa luego de varios meses de relación con El Salvador y tras la reunión que mantuvo con Bukele en febrero en el foro de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizó en Washington, Estados Unidos. Desde ese momento que los equipos de ambos gobiernos se relacionan y mantienen un fluido contacto.

Patricia Bullrich, en la cárcel más grande de América

Bullrich aterrizó en El Salvador el sábado por la noche, donde fue recibida por el embajador argentino, Sergio Iaciuk, y comenzó sus actividades el domingo por la mañana. Lo primero fue la visita a la ANSP, antes del mediodía, donde fue recibida por el director de la institución, César Flores Murillo. La Academia Nacional de Seguridad Pública es el organismo que se encarga de la formación y capacitación de los miembros de la Policía Nacional Civil y otros cuerpos de seguridad pública de El Salvador.

Durante su recorrido, la ministra conoció los programas educativos y de formación del sitio, y mantuvo conversaciones sobre las prácticas implementadas en la profesionalización de las fuerzas policiales.

Más tarde hizo lo propio en la mencionada megacárcel en donde la administración salvadoreña encerró a miles de criminales relacionados a las Maras. Se trata de una instalación de máxima seguridad diseñada para albergar a miembros de pandillas y otros presos considerados de alta peligrosidad, con una capacidad para alrededor de 40.000 presos. Es considerada una pieza clave en la estrategia del gobierno de Bukele para desmantelar las estructuras criminales y reducir los índices de violencia en el país.

El centro de detención está ubicado en una zona rural aislada, en el distrito de Tecoluca, a unos 69 kilómetro sal sudeste de San Salvador. Al momento de su construcción el lugar despertó el alerta de organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Right Watch, que siguen de cerca la situación de ese país y los manejos en la materia por parte de Bukele, en especial la de los detenidos sin condena.

Según adelantaron fuentes de Seguridad a LA NACION, Bullrich también se reunirá con el director del Cuartel Central de la Policía Nacional, Mauricio Arriaza Chicas, y con Rodolfo Delgado, fiscal general de la República.

Reunión con Bukele

En las próximas horas, Patricia Bullrich se reunirá con Nayib Bukele tras verse las caras en febrero en Estados Unidos, en una reunión informal. El presidente salvadoreño, recientemente reelecto, recibió en el país a Javier Milei, en donde hubo diálogo distendido y sintonía entre ambos mandatarios.

Desde aquel encuentro con Bullrich, las relaciones entre ambas naciones se vieron potenciadas y fluidas. La funcionaria y excandidata a presidenta aseguró que uno de los objetivos del Gobierno es construir cárceles en el interior de Buenos Aires que repliquen de cierta forma el modelo de El Salvador, en especial tras la escalada de violencia narco ocurrida en Rosario.

Patricia Bullrich junto a Bukele

“Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. Haber bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vida, la verdad que es increíble. Queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho. Nosotros le ponemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también. Y vamos a llegar. Estamos haciendo un cambio importante en la Argentina”, dijo en entrevistas previas. “Estamos a la orden para lo que necesiten”, se le escuchó decir a Bukele y le ofreció ayuda en materia de seguridad.

Por entonces, Bukele, distinguió: “Como el problema es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño”. A lo que agregó: “Creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas”.

El mandatario salvadoreño también remarcó que sí hay algunos aspectos parecidos entre las dos naciones “en el hecho de que son latinoamericanas, pero también culturales y de cómo se forman los fenómenos delincuenciales, que son generalmente producto de la pobreza”.

