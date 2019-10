Entrevista al analista político en Odisea Argentina 18:34

Video

Para el analista político Pablo Knopoff, que participó anoche de Odisea Argentina, el programa conducido por Carlos Pagni, Alberto Fernández, el presidente electo, "está condenado a frustrar a una parte de la izquierda kirchnerista".

Según consideró Knopoff, parte del éxito del futuro presidente estará relacionado con el electorado kirchnerista. "Si no se lo corre por izquierda, Alberto no va a estar expandiendo su agenda, que la necesita por la distribución de poder", analizó. Para él habrá dos claves en el gobierno de Fernández: "Ciertos electores que sienten que los empiezan a correr por izquierda y otros que empiecen a sentir que no cumplen con sus expectativas y que no votaron por aquello que empiece a venir", dijo.

En esta línea, Knopoff sostuvo: "Si vos no sos capaz de tensionar con tu electorado quiere decir que te estás quedando corto, que estás siendo muy efectivo en tu rincón. Para lograr esa legitimidad de gobierno, en la distribución de poder acotada que existe en la Argentina y en el mundo, necesitás tensionar con los propios siempre".

Para el analista, "hay albertismo" y este último tiempo se tensionó con una parte del kirchnerismo y se vio reflejado en el acto que hizo el candidato del Frente de Todos en Rosario. "Habrá que ver qué es lo que quiere hacer el albertismo", dijo.

También, Knopoff analizó los resultados electorales y coincidió con otros analistas al decir que Fernández esperaba que el resultado de la elección sea parecido al de las primarias o con una diferencia más amplia de la que obtuvo el Frente de Todos. "Fernández esperaba ganar por 15 o 20 puntos, que era lo que algunos parecían prever", opinó.

Por último, arriesgó una proyección para el futuro político de Mauricio Macri. "Si quiere ser candidato dentro de dos años de la Ciudad de Buenos Aires será todo un símbolo hacia adentro y hacia afuera", dijo. Y agregó: "Todos somos fruto de lo que somos y de las circunstancias. Cuanto más kirchnerismo haya en los próximos dos años, más fácil le va a resultar a este Macri ser mejor candidato. Entonces, también dependerá de cómo evolucione el albertismo o el kirchnerismo para analizar la evolución del macrismo".

