Las elecciones en Chaco son este domingo 17 de septiembre y los ciudadanos habilitados ya pueden consultar dónde votar a través del padrón definitivo, elaborado por el Tribunal Electoral de la provincia, que provee la información necesaria para acudir a las urnas en los comicios ejecutivos, legislativos y municipales de este distrito.

Para acceder a los datos del colegio electoral designado y los números de orden y mesa de votación, es preciso ingresar al sitio oficial dispuesto por las autoridades, completar el número de documento y sexo, y seleccionar el botón “Consultar”. Posteriormente, el sistema mostrará la dirección del establecimiento al cual debe acudir el elector.

De esta forma, los electores pueden facilitar el trabajo de las autoridades de mesa el día de las elecciones que definen, además del próximo gobernador y vice de la provincia, a 16 diputados locales y sus suplentes. En tanto, a nivel municipal se eligen los cargos de intendente y concejales.

Los candidatos de este domingo surgen de los resultados en las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) de la provincia, realizadas el pasado 18 de junio.

Qué documentos se necesitan para votar en Chaco

El Ministerio del Interior indica que para emitir el sufragio en Chaco, los documentos válidos son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

En este sentido, la cartera que comanda Eduardo “Wado” de Pedro recuerda a la ciudadanía que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.

Cuál es la sanción por no votar en Chaco

La Constitución Provincial de Chaco indica que el voto es “universal, libre, igual, secreto, obligatorio e intransferible”. Por lo tanto, las personas que no se presenten a votar en las elecciones en este distrito serán sancionadas.

De todos modos, esto no aplica en los casos previstos por la ley por la cual las personas se ven obligadas a ausentarse en las elecciones. Estas deberán justificar los motivos por los cuales no pudieron emitir su voto ante el Juez de Paz del domicilio o Tribunal Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección para no pagar la multa.

El voto es obligatorio en la provincia de Chaco y no acudir a las urnas reporta sanciones establecidas por el Código Nacional Electoral Pablo Caprarulo

Aquellas personas que no se presenten al acto electoral recibirán una multa. De acuerdo al artículo 123 de la Ley Electoral, esta sanción será de entre $50 a $500 y se aplicará al elector mayor de 18 años y menor de setenta 70 años de edad que no se haya presentado a votar y que no lo haya justificado ante la Justicia Electoral.

Además, esta multa quedará asentada en el Registro de Infractores del Tribunal Electoral de la provincia de Chaco, la cual se deberá pagar consecuentemente. Los votantes pueden consultar en el sitio oficial del registro para saber si tiene algún pago pendiente. Para obtener esa información, deben seleccionar la elección a la cual no pudieron asistir, su DNI y el género. De esa forma, van a poder comprobar si tienen alguna infracción registrada en el sistema.

