Video: la reacción de Ramiro Marra cuando una legisladora de LLA intentó frenar su designación como líder del bloque

Este jueves por la mañana, en el marco de una sesión ordinaria en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, la actual presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), María del Pilar Ramírez, intentó frenar la designación de su compañero de banca, Ramiro Marra, como nuevo líder del espacio. Ramírez, que desplazó al integrante del Consejo de Asesores Económicos Marra del mismo cargo el marzo pasado, planteó una impugnación estando su colega a centímetros de distancia.

La particular escena ocurrió luego de que el secretario parlamentario, Pablo Schillagi, leyera un nota que llevaba las firmas de Ramiro Marra, Eugenio Casielles, Jorge Reta, Sandra Rey y Edgardo Alifraco -cinco de los nueve diputados que integran el bloque-: “Por medio de la presente los abajo firmantes manifestamos a las autoridades de esta Legislatura nuestra voluntad de designar al diputado Ramiro Daniel Marra como presidente del bloque de LLA” .

Una vez terminada la exposición de Schillagi, Claudia Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño y presidenta de la Legislatura, le cedió la palabra a Ramírez, que solicitó una cuestión de privilegio. “Voy a explicar los motivos. El 19 de abril de 2024 tomé conocimiento de una nota presentada con fecha 15 de abril de 2024 por los diputados antes mencionados en la que informan a la presidencia de la Legislatura que, por la decisión de dichos diputados y diputadas, ha sido designado el diputado Ramiro Marra como presidente del bloque de LLA”, introduce la legisladora mientras Marra, justo a su lado, la mira sorprendido y contiene la risa.

Luego, Ramírez detalla que el 19 de abril mismo -cuatros días después de que tomó conocimiento sobre la nota- envió un pedido de impugnación frente a dicha reasignación de roles. “Quienes suscriben este pedido se atribuyeron la facultad de designar como presidente del bloque de La Libertad Avanza a Ramiro Marra, lo que resulta absolutamente improcedente en atención a lo previsto en los artículos 103, 104 y 105 del reglamento de la Legislatura”, justificó su pedido

Y explicó, al tiempo que Marra bostezaba: “Cabe señalar que el artículo 104 del reglamento dice que los bloques parlamentarios quedan constituidos cuando le comunican a la presidencia de la Legislatura mediante nota firmada por todos sus integrantes su denominación, composición y autoridades. A ello se agrega que, según el artículo 103 del reglamento, los bloques parlamentarios pueden constituirse en cualquier momento del año. De lo expuesto puede concluirse que los diputados Ramiro Marra, Eugenio Casielles y Jorge Reta no suscribieron a la nota de constitución del bloque de La Libertad Avanza”.

“Consecuentemente, no manifestaron su voluntad de formar parte del bloque. La integración del bloque, su denominación y el nombramiento de su presidente fue puesta en conocimiento del cuerpo por la presidenta de la Legislatura el 21 de marzo. De lo expuesto, resulta que los diputados antes aludidos no se encuentran legitimados o aludidos para realizar ninguna presentación con relación al bloque de La Libertad Avanza ya que no forman parte del mismo. Dejo constancia de que, hasta tanto sea resuelta definitivamente la presente impugnación, se deberá mantener la composición y autoridades del bloque”, cerró.

Finalizada la exposición de Ramírez, Muzzio sometió a votación a mano alzada que la cuestión de privilegio obtuviera carácter preferente -lo que requeriría del voto de los 2/3 de los diputados presentes-. La moción no obtuvo el carácter preferente y, por lo tanto, pasó a la Junta de Interpretación y Reglamento -que se encarga justamente de dictaminar y resolver todo asunto referido a la interpretación del Reglamento Interno-.

El desplazamiento de Marra de la presidencia del bloque

El pasado 7 de marzo, como informó LA NACION, el amigo del presidente Javier Milei y uno de los principales defensores mediáticos del rumbo económico del oficialismo abandonó de forma sorpresiva su puesto y fue reasignado como asesor presidencial en un nuevo consejo económico dentro de la Casa Rosada.

El referente libertario fue reemplazado por María del Pilar Ramírez, legisladora de extrema confianza de la influyente Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe del Estado. Para ejecutar aquella movida, Ramírez consiguió el apoyo de seis de los nueve integrantes de la bancada de LLA para relevar a su colega.

Milei junto a Ramiro Marra y a su hermana Karina Prensa LLA

El desplazamiento de Marra, quien integró la mesa chica de Milei hasta que quedó en la mira de Karina, “El Jefe”, fue el corolario de la tensa pelea entre la hermana de Milei y el actual integrante del Consejo de Asesores Económicos, que se desató por aquellos días por el reparto de casilleros en las comisiones.

La jugada hizo escalar la tirantez entre ambos, al punto que desde el campamento de Marra tildaban la jugada política como “una locura”.

LA NACION