Padrón electoral PASO 2023: dónde voto el domingo 13 de agosto

Las elecciones PASO 2023 serán el domingo 13 de agosto, y los votantes ya pueden consultar el padrón electoral definitivo. La plataforma de la Cámara Nacional Electoral contiene los datos pertinentes a esta votación, que definirá las candidaturas a presidente, vice, diputados y en algunos casos senadores, que se elegirán en los comicios generales del domingo 22 de octubre.

La información fue publicada de manera oficial el 14 de julio, y la fecha para notificar errores en el listado concluye el próximo 24 de julio. A partir de entonces, ya no será posible modificar los datos incluidos en el Registro Nacional de Electores.

Cómo consultar el padrón electoral 2023

Quienes quieran consultar el padrón electoral deben ingresar en el sitio oficial que dispuso la CNE, y allí ingresar los siguientes datos:

Documento: el número de DNI, sin puntos

Género: se debe seleccionar la opción que figura en el DNI

Distrito: la provincia donde se vota, de acuerdo con el domicilio que consta en el DNI

Verificador: el número que aparece en la pantalla

Posteriormente, el sistema arrojará el nombre y dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada elector.

Qué pasa si no figuro en el padrón

En caso de haber errores u omisiones en el padrón, los electores tenían tiempo hasta el lunes 24 de julio para realizar el reclamo, por lo que ya terminó el período para subsanar los datos incorrectos. De ese modo, los ciudadanos que no figuren en este documento no podrán emitir su voto en los comicios.

Las personas que no figuren en el padrón tendrán hasta el 24 de julio para informar esto y poder acudir a votar

En el padrón definitivo se incorporarán los nuevos electores quienes, para la fecha de los comicios, ya tendrán la edad necesaria para votar. Se trata de los adolescentes que hicieron la renovación de su DNI a los 14 años, y que tendrán 16 y 17 años al momento de celebrarse los comicios.

De cuánto es la multa por no votar

Quienes no hayan asistido a las urnas y no justifiquen su ausencia ante las autoridades electorales no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección y, además, les corresponde una multa.

En el artículo 125 del Código Electoral se dispone que la multa es de entre $50 y $500. En caso de que el elector no la pague, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Quienes no voten en las PASO, ¿pueden sufragar en las generales?

Si alguien no vota en las PASO y figura en el padrón electoral, tiene el derecho y la obligación de votar en las elecciones generales del 22 de octubre.

Sin embargo, debe justificar su inasistencia ante la Secretaría Electoral que le corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección, para no quedar inscripto en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.

