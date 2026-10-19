Para el Gobierno, la suba del riesgo país obedece a la “incertidumbre global”

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió este lunes a la suba del riesgo país, que alcanzó los 675 puntos básicos, y atribuyó el incremento a la “incertidumbre global”. “Nosotros creemos que la suba del riesgo país obedece a la incertidumbre global”, sostuvo durante su habitual conferencia de prensa.

En ese sentido, Ravier destacó que el Gobierno está fortaleciendo la posición macroeconómica del país para afrontar posibles escenarios de inestabilidad. “El Presidente ha dicho varias veces que, ante la incertidumbre electoral y tantas preguntas que nos hacen, nosotros estamos construyendo solidez macroeconómica para enfrentar ese tipo de situaciones”, afirmó sobre el final de su diálogo con periodistas.

El vocero presidencial Adrián Ravier en conferencia de prensa Presidencia

Además, mencionó las reservas acumuladas durante los últimos 12 meses, los acuerdos de intercambio de monedas (swaps) con China y Estados Unidos, y las operaciones de futuros, entre otros instrumentos financieros que pueden servir para afrontar escenarios de inestabilidad. Y completó: “Estos instrumentos, de ser necesario, se pueden utilizar. No creemos que sean la causa del impacto del riesgo país”, completó.

El riesgo país volvió a escalar este lunes y alcanzó niveles que no se registraban desde hace casi un año. Desde que el indicador tocó un mínimo durante la gestión de Javier Milei, en julio, distintos factores —entre ellos el contexto internacional, los datos negativos de la economía, especialmente en materia de actividad, y la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027— contribuyeron a impulsar su tendencia alcista.

El ministro de Economía, Luis Caputo EMILIANO LASALVIA - AFP

En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por JP Morgan avanzó 12 unidades y se ubicó en 675 puntos básicos, con una suba del 4,17%, según las pantallas de Rava Bursátil. Un nivel similar se había registrado a fines de octubre del año pasado, cuando el indicador cerró en 676 puntos.

El avance estuvo impulsado por la caída de los bonos soberanos argentinos en dólares, que registraron bajas de hasta el 1,4% entre los Bonares (AL29D y AE38D) y del 0,8% entre los Globales (GD46D).

El riesgo país volvió a escalar y alcanzó niveles que no se registraban desde hace casi un año TIMOTHY A. CLARY - AFP

De esta manera, el indicador se alejó de los mínimos alcanzados durante la gestión de Milei: en julio, había cerrado en 402 puntos básicos. En ese momento, las calificadoras internacionales mejoraron la nota crediticia de la Argentina, una señal que coincidió con una fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central.

El rumbo de la economía y la política monetaria

En otro tramo de la conferencia de prensa, el vocero presidencial se refirió a la caída del consumo y el retroceso del empleo en la Argentina. Al respecto, puso el foco en la situación económica que heredó la administración de Javier Milei y defendió los resultados del programa económico del Gobierno.

“Recibimos una economía que llevaba más de 10 años de estancamiento”, sostuvo. En esa línea, destacó que, pese a las dificultades, la actividad logró retomar la senda del crecimiento.

El presidente Javier Milei Heather Khalifa - FR172147 AP

“Logramos que la economía creciera año tras año. Más allá de un trimestre negativo, en 2026 crecería dos puntos. Y en 2027, según proyecciones, crecería tres puntos”, afirmó. Sin embargo, reconoció que la recuperación no alcanza a todos y que los indicadores muestran diferencias según período y actividad.

“Si vamos a cuestiones más particulares, la cuestión puede cambiar. No es un crecimiento homogéneo”, explicó. Como ejemplo, mencionó el desempeño reciente de la actividad económica: “Si miramos el dato de julio, fue un mes negativo. Si miramos agosto, los datos son muy positivos”. En ese sentido, expresó su expectativa de que la tendencia mejore en los próximos meses: “Creemos que de septiembre en adelante, la cosa va a ir mejor”.

Javier Milei, Luis Caputo y Karina Milei STRINGER - AFP

Por último, el vocero descartó cambios en la orientación del programa económico y rechazó la posibilidad de implementar medidas de estímulo al consumo mediante un aumento del gasto público. “No va a cambiar. No va a haber un plan platita mientras el presidente Javier Milei siga en funciones”, aseguró.

En defensa de la política económica de la administración libertaria, sostuvo que el rumbo elegido permitió avanzar en la reducción de la inflación, la pobreza y la indigencia, al tiempo que destacó la recuperación de la actividad. “El plan económico que venimos aplicando es exitoso para bajar la inflación, la pobreza y la indigencia, además de la recuperación del crecimiento. Crece más que en gran parte del mundo en un contexto complejo”, concluyó.