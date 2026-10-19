El riesgo país alcanza los 675 puntos básicos y toca el valor más alto del año

El riesgo país vuelve a escalar y llega este lunes a los 660 puntos básicos, un valor que no se veía en las pantallas hace casi un año. Desde que el indicador tocó mínimos de la gestión de Javier Milei en julio pasado, el contexto internacional, los números negativos de la economía -especialmente el nivel de actividad- y el factor político, con las elecciones de 2027 cada vez más cerca, se combinaron para llevar al alza este indicador.

En la primera rueda de la semana, el índice que elabora el JP Morgan avanza 12 unidades y se ubica en 675 puntos básicos (+4,17%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que se vio un valor similar fue durante los últimos días de octubre del año pasado, cuando el índice cerró en 676 puntos.

Esta suba se da por la caída que presentan los bonos soberanos en dólares, con bajas del 1,4% entre los Bonares (AL29D y AE38D) y del 0,8% entre los Globales (GD46D). De esta manera, el riesgo país dejó atrás los mínimos de la gestión (el índice llegó a cerrar en 402 puntos básicos en julio). En aquel entonces, las calificadoras de riesgo internacionales le subieron la nota soberana a la Argentina, una buena noticia que se sumó con la fuerte acumulación de reservas del Banco Central (BCRA).

“Creemos que la volatilidad internacional castigó con fuerza a nuestro mercado y adelantó, antes de tiempo, la discusión electoral. La acumulación de reservas, el superávit fiscal y la desinflación siguen siendo centrales. Pero las novedades en el Congreso, el armado de la oposición, los indicadores de confianza y las encuestas ya forman parte de la conversación, a 12 meses de los comicios nacionales. Los nuevos trending topics no son menores: operar activos argentinos implica asumir dosis elevadas de riesgo atadas al ciclo político-económico”, señalaron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

El riesgo país argentino es el segundo más alto de toda América Latina, solo por detrás de Venezuela (que es de 4179 puntos). A pesar del superávit fiscal, la compra de reservas y la baja de la inflación, el índice refleja la desconfianza hacia la Argentina, que acumuló nueve defaults a lo largo de su historia. A modo de comparación, en Uruguay el indicador es de 77 puntos básicos, en Chile alcanza los 95 puntos y en Perú es de 114 unidades. En tanto, el promedio latinoamericano es de 189 puntos.

“La combinación de energía cara, inflación persistente y volatilidad financiera configura un contexto externo poco favorable para los mercados emergentes. En la Argentina, el riesgo país volvió a subir, también reflejando las dudas que surgen a partir del estancamiento económico y el resultado electoral del año que viene. Los activos argentinos se vieron más perjudicados que los de otros emergentes”, señalaron desde la consultora económica LCG.

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende en las ventanillas del Banco Nación a $1540, equivalente a una suba de $5 frente al cierre del viernes (+0,3%). Al analizar el valor del resto de las entidades financieras, el precio promedio del mercado es de $1539,58, de acuerdo con el relevamiento diario del BCRA.

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1522,72, equivalente a un avance diario de $5,19 (+0,34%). Sin embargo, la distancia con el techo de la banda (que actualmente se ubica en $1939,33) sigue en niveles elevados del 27,3%, una de las brechas más amplias desde la implementación del esquema de bandas en abril del año pasado.

Tanto el dólar oficial como los financieros tienden al alza

Los tipos de cambio financieros también tienden al alza. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1538,64, unos $1,91 más que el viernes (+0,1%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) se negocia a $1620,64, un incremento diario de $6,93 (+0,4%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) arrancan la semana teñidas de rojo, a contramano de los principales índices accionarios estadounidenses. Los papeles de Edenor caen 3,7%, seguidos por BBVA (-2,1%), Grupo Financiero Galicia (-2,1%) e YPF (-2,1%).

Como novedad, este lunes el Merval arrancó con una “colaboración estratégica” junto con MSCI, una firma que elabora algunos de los índices bursátiles más utilizados del mundo. Funcionará de manera similar a como lo hacía con el S&P, ya que tendrá un panel líder con 19 papeles, pero habrá cambios en su composición: ingresará Cresud al índice, mientras que saldrán Telecom y Sociedad Comercial del Plata.

“Este cambio incorpora una nueva metodología y modificaciones en la composición del Merval, por lo que habrá que seguir su posible impacto sobre el rebalanceo de carteras (especialmente en inversores pasivos). En el frente externo, la atención estará puesta en la temporada de balances de Wall Street, luego de las fuertes caídas de la semana pasada y las crecientes dudas sobre las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial. A su vez, los movimientos de los rendimientos de los Treasuries y la evolución del petróleo, en medio de las tensiones en Medio Oriente, seguirán siendo factores relevantes para la renta variable local”, agregaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).