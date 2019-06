Crédito: Twitter @felipe_sola

El diputado Máximo Kirchner estuvo en la sede de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) de Quilmes junto a Felipe Solá , la candidata a intendenta de esa ciudad Mayra Mendoza y distintos gremios.

En su discurso, el diputado Felipe Solá bromeó con el tiempo que estuvo alejado del kirchnerismo y contó que, en ese entonces, Mendoza no lo saludaba. En línea con esto, celebró su coraje, el cual -según recordó- incluso llevo a que la diputada enviara una carta al presidente ruso Vladimir Putín.

Solá cuestionó la incorporación del senador Miguel Pichetto al oficialismo y lo tildó de "mayordomo". Sentenció: "Cambiemos compró un jugador que vende peronismo pero, más que eso, es un mayordomo al servicio del gobierno de turno". Para él, después de que se gestara esta fórmula, "algunos radicales están por pasar a la clandestinidad".

Luego de decir que él comprobó "por capricho propio" que es más fácil romper que unir, celebró: "Nosotros en cambio logramos sellar la unidad. Ahora tenemos que redoblar nuestro compromiso". Y dijo que siente que está en el lugar correcto porque está "rodeado de los representantes de los laburantes". "Si uno está perdido tiene que rumbear para el lado de los sindicatos".

Al analizar las fórmulas presidenciales, Solá dijo que se enfrenta "la ineptitud" de Macri con la capacidad de Alberto Fernández. Y agregó: "En los vices, hay una mujer que dirige un instituto llamado 'Patria' y del otro lado, un mayordomo que es un cipayo".

Por su parte, Kirchner disparó contra Mauricio Macri y dijo que hoy, por la crisis, se produce "una muerte en cuotas" que le saca a la sociedad "hasta las ganas de vivir". Tal como enfatizó, en la mirada "gélida y fría" del mandatario se nota su "desprecio de clase".

"Si das las peleas que tenés que dar, te llenan la cara de dedos y saltan los procesamientos por todos lados", dijo. Entonces, opinó que al Presidente "le faltó coraje para hacer lo que tenía que hacer". "Hay dos fórmulas: la del FMI, y la que va a cuidar el trabajo, y va a proteger y promover a los argentinos. Tenemos que ir a convencer sin agredir a nadie", dijo. Para el diputado, Macri pudo acceder al poder porque los argentinos se olvidaron de dónde venían.

Al igual que Mendoza, Máximo Kirchner criticó la construcción del Metrobus por considerar que no es una prioridad. "¿De qué sirve cuando no te podes subir porque no tenes laburo o no te alcanza?", preguntó. El también destacó la valentía de Mendoza, quien "puso lo que había que poner en la reforma previsional". "Se indigna con las injusticias. Se la banca y tiene espalda para bancar. Que nunca más nos una algo tan mediocre como Macri", lanzó.

"Hay que decirle a Macri que el sacrificio no hay que pedirlo para endeudarnos más con el FMI para la timba financiera. Hay que hacer sacrificios para decidir cómo Nación que queremos hacer", señaló. Y añadió: "No se toma noción de lo que era habernos desendeudado. Néstor pidió un sacrificio a su pueblo para que quienes tomaran decisiones lo hicieran para mejorarle la vida a ese pueblo, sin condicionamientos".

La candidata a intendente cuestionó: "No tengo nada contra el Metrobús, pero no era prioritario. El asfalto no se come y con brea no se vacuna. Martiniano [Molina] quiere una ciudad dormitorio, nosotros vamos a hacer una ciudad donde vivir dignamente". Y preguntó: "¿Qué le pasa a Macri, Vidal y Martiniano? ¿Por qué quisieron gobernar? ¿Por qué tanto daño al pueblo? Nos duele pero sabemos que vamos a recuperar todo lo que nos han quitado". Según sostuvo, el actual intendente de Quilmes es "el mejor alumno" del Gobierno.