Ginés González García: "Yo creo que Alberto va a impulsar la despenalización del aborto"

El exministro de Salud Ginés González García estuvo en Terapia de Noticias y dijo que Alberto Fernández coincide con él en que despenalizar el aborto "es un criterio de salud pública". Por eso, opinó que el candidato a presidente de del Frente de Todos va a impulsar la despenalización.

El exfuncionario afirmó que es un defensor de "la decisión política de legalizar el aborto". Y agregó: "La despenalización va a ser más fácil que la legalización". Tal como enfatizó: "Lo único que hacemos así es que se muera gente que no se tendría que morir; todo lo demás sigue pasando y la cantidad de abortos sigue siendo igual. El mundo civilizado y todo occidente sería un asesino serial, según los argumentos que usaron quienes dicen que hay dos vidas. Es seguir en contra de todo lo que hace el mundo".

Según dijo, es importante que el debate no se trate como un combate. "No lo pondría como un cartel para salir a la calle, porque me parece que la Argentina así como está, confrontada, enfrentada y con una enorme cantidad de dificultades, realmente hay que tratar de atenuar los temas que han resultado irritativos o que se han usado con otras finalidades políticas".

Ginés González García: "No tengo ninguna duda de que va a mandar Alberto, no Cristina"

Por otro lado, sobre el contexto electoral sentenció que "Alberto va a ser ratificado por una barbaridad de votos. Va a tener la legitimidad de la gente". Y, si bien dijo que "nadie puede despreciar lo que puede aportar Cristina [Kirchner]", lanzó: "No tengo ninguna duda de que va a mandar Alberto".

