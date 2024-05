Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas están afectadas por la medida de fuerza de la CGT

Escuchar

El paro general de este jueves 9 de mayo, convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo) y al que se adhieren los principales gremios del transporte, impacta directamente en el servicio de trenes, colectivos y subtes.

Como ya anticipó la UTA (Unión Tranviarios Automotor), en la jornada de protesta el servicio de colectivos se encontrará paralizado desde las cero horas del jueves hasta la medianoche, por lo que no habrá servicio de las líneas que circulan en gran parte del territorio nacional.

El grupo DOTA no se adhiere al paro general del 9 de mayo Ricardo Pristupluk

Desde la UTA (Unión Tranviarios Automotor) confirmaron a LA NACION que durante la jornada van a “parar con toda la CGT y los gremios confederados”, por lo que no habrá servicio de este transporte. “La Unión Tranviarios Automotor se suma al reclamo de toda la sociedad, y adhiere a la medida dispuesta por la CGT para el próximo 9 de mayo. Desde las 0 horas y hasta la medianoche los trabajadores del autotransporte de pasajeros no prestaremos servicios”, señalaron luego a través de un comunicado oficial.

Qué pasa con los colectivos del Grupo Dota durante el paro del jueves 9 de mayo

Sin embargo, las líneas de colectivos que pertenecen al Grupo Dota (Doscientos Ocho Transporte Automotor S.A.) anunciaron que prestarán servicios debido a que es un rubro considerado “de importancia trascendental” para la ciudadanía, y al menos, garantizarían un 50% del servicio habitual.

De acuerdo al comunicado de la empresa, los choferes están obligados a cumplir con el 50% del servicio y, en caso de no presentarse a trabajar, se les descontará el día. “Le hacemos saber a nuestros trabajadores, como a sus delegados, que ante los anuncios que se han formulado desde la central gremial de los trabajadores, Confederación General del Trabajo (CGT) sobre una medida de fuerza que se estaría anunciando para ser llevada a cabo durante el día jueves 9 de mayo del corriente, que la actividad del servicio público de transporte terrestre se encuentra declarada por parte del Estado Nacional como actividad de “importancia trascendental”, encontrándonos obligados a cumplir con un 50% de los servicios por lo que, en el supuesto que nuestro personal decidiera adherir a la medida de fuerza, le intimamos que lo haga resguardando una reprogramación de los diagramas de servicios que nos permita cumplir con dichas prestaciones mínimas”, indica la primera parte del comunicado del grupo empresario.

Además, la firma puntualiza en las sanciones a los choferes que nos se presenten a su lugar de trabajo: “Le hacemos saber asimismo que, no existiendo mora alguna de parte de la empresa, ni obligación pendiente de su parte para con sus trabajadores, el día no trabajado será descontado y no abonado como parte de sus salarios, así como que en el supuesto de que no adecuaran la modalidad de la medida a la posibilidad de poder cumplir con los mencionados servicios mínimos, se les iniciará el correspondiente sumario. Los invitamos, por lo tanto, a adecuar su proceder de modo de no perjudicar innecesariamente al público usuario”.

Cuáles son las líneas que funcionan este jueves 9 de mayo

A pesar de las medidas anunciadas por la UTA, los trabajadores pertenecientes al Grupo DOTA que no se adhieren al paro, prestarán servicio en 43 líneas, según informó el Gobierno a través de un comunicado oficial. Se trata de un porcentaje menor de la flota de 180 líneas que habitualmente maneja la empresa.

En el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad dispondrán efectivos policiales, móviles y agentes para asegurar las condiciones para que puedan transitar.

Así, las líneas que circularán con sus respectivos recorridos serán: 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 177 y 188.

Qué transporte público está paralizado este jueves 9 de mayo

Los gremios ferroviarios confirmaron su adhesión al paro, por lo que ese día no habrá servicio de trenes. El paro total en el transporte fue adelantado el lunes por la mañana por Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria, uno de los sindicatos del sector, y también secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Por su parte, el sindicato La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas y está comandado por Omar Maturano, que conduce otra agrupación de sindicatos del transporte (Ugatt), también adheriría de forma total al paro.

La UTA, que nuclea a los choferes de colectivos, recalcó que se adhiere a la medida de fuerza de la CGT y los trabajadores del autotransporte de pasajeros no prestarán servicios en la jornada.

En tanto, el servicio de subtes se verá afectado por la medida de fuerza, ya que según confirmaron a LA NACION, Metrodelagados adherirá al paro desde las cero horas del jueves 9 de mayo.

