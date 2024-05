Paro de la CGT: Bullrich quiso tomar un colectivo y no pudo pagar porque no tenía saldo en la SUBE

Escuchar

Para demostrar que hay actividad en medio del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó tomarse un colectivo en su plan de mostrar la contracara del discurso de los sindicatos. Sin embargo, no pudo pagar y causó risas entre los presentes. En declaraciones a la prensa en la estación de Constitución, con poca gente por la medida de fuerza, la funcionaria se llevó una sorpresa al intentar abonar el pasaje.

Al momento de colocar la tarjeta SUBE, el colectivero le advirtió que no tenía saldo y no pudo pagar el boleto. “No tiene saldo, viejo”, lanzó la ministra de Javier Milei al percatarse de la situación. “Es un caradura, no tiene saldo”, agregó luego en alusión a un destinatario que no se aclara y luego devolvió la tarjeta que, al parecer, le habían prestado.

Momentos antes, cometió otro furcio delante de las cámaras. Y es que se confundió de palabra al referirse a un tipo de clavos. Durante las primeras horas de la huelga general que repercute en todo el país, Bullrich aseguró que “es el paro de la debilidad” y le pidió a la gente que saliera a trabajar. “Salgan los que aún no han salido a trabajar, hay medios de transporte y colectivos, salgan y utilicen su auto que no hay problemas de seguridad, su bicicleta, su moto. El país necesita que trabajemos”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad.

Y continuó: “Aquellos que han hecho actos vandálicos están en una situación de debilidad, porque si para lograr un paro tenés que tirarle una piedra a un colectivo, estás en una situación de debilidad. Este es el paro de la debilidad”.

Fue en ese contexto que la ministra ratificó las denuncias de colectivos y choferes agredidos que no acataron el paro y se confundió al pronunciar una palabra. “Hubo esquinas donde los colectiveros en algunos casos fueron agredidos, les pusieron clavos migueletes [en lugar de “miguelitos”], y rompieron vidrios con un objetivo muy concreto: a aquel que quería trabajar le querían impedir por la extorsión que trabaje”, dijo.

Asimismo, y en otro tramo de sus declaraciones, aseguró que “no hay acatamiento”. “Acatamiento es una palabra militar. ¿Quién cree que le está dando sentido a esta palabra? Solamente aquellos que están sentados cómodamente haciendo sus cuentas mientras millones de argentinos van a perder dinero por los burócratas de siempre”, indicó.

Además, la funcionaria de Pro volcada a los libertarios compartió imágenes en las que acusó “actos mafiosos” dirigidos a quienes se rebelaron contra la medida de fuerza y pidió denunciar escenas de este tipo al número 134 dispuesto por el Gobierno. La notificación de hechos violentos fue realizada asimismo por su par de la Ciudad, Waldo Wolff, quien contó que por la madrugada apedrearon a un chofer de la línea 60 a la altura de Puente Bosch.

¡ARRANCÓ LA MAFIA!



No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar.



Llamá al 134 y denunciá. pic.twitter.com/ZYjxjVUF3w — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2024

LA NACION