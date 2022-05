Patricia Bullrich desmintió que quiera cerrar los ministerios de Salud y Educación

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, aclaró hoy que no piensa cerrar los ministerios de Salud y Educación en caso de llegar al poder, y dijo que se trató solo de una mala interpretación de sus palabras.

“(Si llegara a la Presidencia) tendría ocho ministerios, entre ellos los de Educación y Salud, pero totalmente modernizados, ministerios donde las provincias estarían adentro. Yo necesito llegar a las aulas. Hoy esos ministerios no están a cargo de la educación y la salud de todos los días. Hay varias leyes que cambiar, pero lo principal es que haya coordinación. Mis ministerios de Educación y Salud tienen que coordinar a todo el país”, aseguró Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.

La exministra de Seguridad reconoció que para que ello ocurra, debería haber un cambio de leyes, ya que hoy cada provincia está a cargo de los servicios de Educación y Salud.

Sobre la situación actual de la economía, Bullrich fue categórica: “Tenemos que definir: cambiar o morir. Sobre todo tendrán que cambiar los que aprovecharon los malos momentos para armar mafias. No es un cambio livianito, pero yo estoy dispuesta a llevarla adelante con Juntos por el Cambio, con valentía”.

Sobre la Convención Nacional del radicalismo, la titular de PRO aseguró que “el documento de la UCR me pareció muy bien logrado y plantean una transformación de la argentina económica, educativa, cultural, estamos para un cambio de fondo”.

Acerca del gobierno de Mauricio Macri, la ex ministra señaló: “Hubo áreas donde fuimos Cambiemos y otras donde fuimos Sigamos. En el área social no cambiamos, en Seguridad sí. Hoy la gente abraza el paradigma de JxC en Seguridad. Esta vez, los cambios van a tener que ser desde el primer día. Y tenemos que poner los puntos en las áreas más grandes”.

Tenencia de armas

Sobre la discusión por la tenencia de armas luego de la masacre en una escuela de Estados Unidos, Bullrich fue categórica: “Hay que dejar el tema como está. Los argentinos pueden decidir comprar un arma, la portación es bastante más compleja. Este sistema es un buen sistema. No le diría a la gente que se arme, porque siempre el delincuente actúa primero. No está bueno que la gente esté armada. En Argentina no hemos tenido los problemas que hay tenido Estados Unidos, de matanzas brutales, el sistema ha funcionado”.