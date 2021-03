Patricia Bullrich le ofreció a Alfredo Casero sumarse a Juntos por el Cambio

Con la cuenta regresiva para las elecciones legislativas, el actor Alfredo Casero analizó la posibilidad de lanzarse a la política, y recibió el visto bueno y la invitación de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, para hacerlo. “Me tendrían que hacer (una oferta), y me tendrían que hacer de una forma orgánica. El problema mío es -tal vez- la falta de organicidad porque yo trabajo solo. Pero si me das una cosa para hacer, yo la hago”, aseveró el comediante.

En diálogo con TN, Casero -siempre muy crítico del Gobierno y la esfera kirchnerista-, opinó: “Estamos en manos de enfermos, y lo que hacen es juntar un montón de gente que, en su pequeña militancia, le importa tres carajos lo que es importante para nosotros”.

El actor dijo ser una persona que está en contacto permanente con la gente, y entre risas deslizó haber recibido alguna propuesta para lanzarse a la política como candidato. En la charla, Bullrich fue consultada sobre si le gustaría que Casero se sume a su espacio. “Por supuesto. A todos los que van a pelear por el país, por la Patria, que se la van a jugar, los queremos en nuestro equipo, y entre ellos está Alfredo”, dijo la dirigente opositora.

“Ay, no sé, tengo que pensarlo”, dijo con ironía Casero, entre risas. “Esto no es un empleo, es por la patria”, esbozó Casero, y subrayó: “Esta es una cuestión por la Patria y la nobleza. El principal problema de este gobierno es que no hay honor”.

LA NACION