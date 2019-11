El presidente electo anunció que dará de baja las medidas tomadas por la ministra de Seguridad Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió esta mañana los protocolos instaurados durante su gestión, luego de que el presidente electo Alberto Fernández anunciara que los eliminará cuando asuma.

"Le diría a Fernández que, en vez de actuar impulsivamente, lea el protocolo. Las fuerzas le dan seguridad a la gente porque ellas se sienten seguras", dijo la ministra en radio La Red.

La funcionaria consideró que "si derogan el protocolo, las fuerzas perderán confianza y eso se verá reflejado en la gente".

"Hoy la gente viaja tranquila en los trenes. Bajar el 90% de los delitos en trenes es inédito. La transformación que hubo hace que yo diga que no actúen bajo reflejo", ejemplificó la ministra, en alusión al protocolo que autoriza a la policía a escanear documentos y a realizar reconocimientos faciales en las estaciones de trenes del país para prevenir delitos.

En tanto que sobre la protección a los efectivos de seguridad, Bullrich dijo: "Había 96 policías muertos en 2015, y el año pasado nosotros tuvimos 24. ¡Es al revés! Cuanto más seguros se sienten ellos, mejor actúan, por eso digo que lo piensen".

Operativo en Bolivia

Bullrich informó que los periodistas argentinos agredidos en Bolivia ya se encuentran en el aeropuerto para emprender el regreso al país, luego de que fueran "evacuados" por oficiales del grupo Alacrán de la Gendarmería en un operativo especial.

"Estamos bastante más tranquilos después de la tarde complicada de ayer, en la que hubo que ir a buscarlos en situaciones de mucha tensión", ratificó.

La ministra precisó que los argentinos fueron reunidos en la sede de la embajada argentina en La Paz y, desde allí, se los "acompañó al aeropuerto donde están esperando ahora para poder volver" al país.

Estamos bastante más tranquilos después de la tarde complicada de ayer, en la que hubo que ir a buscarlos en situaciones de mucha tensión

Además de los periodistas, la ministra señaló que "hace dos o tres días se trasladaron unos 30 funcionarios y amigos de la embajada y el consulado, chicos y familiares de los funcionarios".

Por otro lado, Bullrich evitó opinar sobre si en Bolivia ocurrió un golpe de Estado, con el alejamiento del poder de Evo Morales. "No voy a hacer definiciones de ningún tipo, nuestro gobierno ha tomado decisiones. Hoy tenemos una situación de riesgo, de gente que está en embajadas y estamos tomando medidas en relación a ayudar en lo que se puede en un momento de riesgo", afirmó.

Su futuro político

Si bien evitó dar demasiadas definiciones, Bullrich anunció: "Me gustaría que mi nuevo rol sea ser presidenta del PRO. Hasta que no se resuelva, no voy a decir nada. Es un proceso que debe ser consensuado y discutido".