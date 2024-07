Patricia Bullrich habló sobre la demora en el conteo de votos: “Si no dan los resultados es porque no quieren”

Escuchar

A la espera de que se conozca una tendencia sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich opinó este domingo por la noche sobre la demora en el conteo de votos. En Comunidad de Negocios (LN+), la funcionaria de Javier Milei consideró que los resultados tendrían que haber estado “como máximo” dos horas después del cierre de urnas, que tuvo lugar a las 18. En consecuencia, teorizó: “Si no dan los resultados es porque no quieren”.

“Un resultado tarda máximo dos horas en darse. Cuando estuve en Venezuela, en la elección, a las dos horas estaban. El voto electrónico es muy fácil. Ellos tienen un recurso de papeleta como segunda opción. Acá hay una decisión de no dar a conocer los resultados. Hay una decisión de quedarse dentro de las escuelas y no entregar las actas, que son lo que cada fiscal se lleva como certificado de lo que hay en cada urna”, dijo.

“La voluntad de no darles esas actas demuestra que deben de estar discutiendo qué hacen. Mientras tanto le dicen a los fiscales del Gobierno que se queden hasta ver qué pasa. Les piden que se queden para ver si lo dan vuelta. Ya se puede ver en el centro de Caracas una actitud de violencia”, sumó en diálogo con José Del Rio.

Sobre la posibilidad de fraude electoral, la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio resaltó: “En Venezuela, los votos están en las urnas. Y son mayoritariamente en favor de un nuevo gobierno. Toda Venezuela tiene ahora ojos en cada una de las mesas electorales. Hay fiscales en todos lados. Y la gente va a defender el triunfo. No se lo van a dejar arrebatar. Hablamos de 20 o 30 puntos de diferencia. Es imposible de esconder. El pueblo venezolano le dijo basta a Maduro ”.

La respuesta de Bullrich a las acusaciones de la embajadora de Venezuela en la Argentina

Bullrich también respondió a la embajadora de Venezuela en la Argentina, Stella Marina Lugo de Montilla, en redes sociales. Minutos antes de las 21, y a la espera de los resultados electorales, la diplomática acusó a la funcionaria de Javier Milei de querer “enturbiar” una “hermosa jornada electoral” apersonándose en la sede diplomática del país sudamericano. “La hago responsable de cualquier tipo de agresión”, lanzó. La ministra desmintió haber estado allí.

“Denuncio las irresponsables acciones injerencistas y el asedio a nuestra embajada en Buenos Aires. Patricia Bullrich viola los convenios internacionales e incita al odio y a la violencia. La hago responsable de cualquier agresión contra nuestra embajada, nuestro personal diplomático, local y de los integrantes de las mesas electorales que aún se encuentran en la embajada. Hoy hicimos una hermosa jornada electoral y usted pretende enturbiarla”, reza el posteo de Lugo en X.

“En primer lugar, yo no estuve en la embajada venezolana. Estaba en Palermo, a 20 cuadras del lugar”, precisó la titular de la cartera de Seguridad. “Yo me hice responsable como ministra de Seguridad de que la embajada tuviese un cordón policial lo suficientemente fuerte para defenderla y permitir la circulación normal de la gente que iba a votar”, destacó. Y cerró: “La canciller está equivocada. Este tipo de confusiones me divierte”.

Previamente, Bullrich había dicho estar “muy orgullosa” y “contenta” por la jornada cívica que se desarrolló en Venezuela: “Estoy convencida de que la oposición en Venezuela ha ganado las elecciones. Esto se ve y se refleja en la actitud que tiene la gente de Maduro, agresiva y violenta. El que gana no tiene que ser agresivo, simplemente tiene que esperar los votos. Es un antes y después para Venezuela y para América Latina. Es el fin de un régimen. Esto va a ser un aire de libertad”.

“Tengo una relación de muchos años con María Corina Machado. A Edmundo no lo conozco. Es un orgullo enorme lo que están logrando. Lo tienen que defender. El mundo entero va a tener que ayudar a defender esta victoria. Las dictaduras no se quieren ir solas. Cuesta derribar el muro de Berlín”, acotó.

En los últimos tramos de la entrevista, Bullrich hizo una breve mención a los impedimentos que vivieron figuras vinculadas a la oposición venezolana para ingresar al país como veedores. “Todos los kirchneristas entraron a Venezuela. Están hoy al lado de Maduro. Todos los opositores que intentaron dar soporte político a Edmundo y a Corina, no pudieron entrar”. En ese sentido, reflexionó: “La Argentina tuvo muchos momentos donde estuvimos al borde de caer en ser Venezuela. Lo que tenemos que defender los argentinos todos los días no solamente es ganar una elección, es un cambio para ser un país libre”.

