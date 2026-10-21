Patricia Bullrich se refirió a la posibilidad de ser candidata a presidenta: “Estoy preparada”

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich habló este martes sobre una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabeza la fórmula del oficialismo. Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos.

“Cuando sos parte de un proyecto y querés defenderlo, hay quienes prefieren a un candidato antes que a otro. El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien. Ahora, yo soy una persona que me jugué por una candidatura y eso no quiere decir que haya guardado el proyecto en el bolsillo”, señaló la líder de LLA en el Senado en diálogo con TN.

Acuerdo político y una economía más holgada para la gente.



Esa es la clave para este año.



Si hacemos lo que hay que hacer, la Argentina va a seguir avanzando. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 21, 2026

La exministra de Seguridad manifestó que pese a haber estudiado y preparado para encabezar el Poder Ejecutivo, en este momento “no está en esa carrera”. “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, consideró.

Bullrich expresó su molestia respecto a ser consultada sobre este tema y acusó: “Plantearlo como una negativa total es algo que me quieren forzar a decirlo y yo no quiero hacerlo. Me quieren obligar a tomar una decisión, pero yo en este momento no soy candidata. Sería querer contestar algo en oposición a quien hoy es candidato”.

Este martes, la mesa política publicó una imagen Presidencia

Más tarde fue consultada sobre la interna en el Gobierno, luego de que este martes la mesa política publicara una imagen tras una reunión en la Rosada. La jefa del bloque libertario en el Senado, subrayó: “Yo planteo las cosas y me escuchan. Después, yo no soy del equipo económico y el Presidente tiene que tomar decisiones frente a una situación compleja. Yo hablo de todos los temas con él. Planteo las cosas y soy escuchada”.

Entre los asuntos que propone como importantes a tratar, Bullrich aseguró que el Gobierno debe llegar “más holgado” en materia económica a las elecciones. “Lo planteo y lo discuto. Y políticamente también, por eso es tan importante realizar un acuerdo con todos aquellos que sientan que son parte de este cambio”, manifestó.

Además, habló de la importancia de crear alianzas con otros partidos. “Con los gobernadores que fueron parte de Juntos por el Cambio, que son 10, podemos hacer un acuerdo. Con los peronistas que no vayan con su lista también. Se está trabajando, pero también hay que darle velocidad. Hay que generar confianza y bajar incertidumbre. El último año en la Argentina siempre es terrible, pero tenemos tiempo. De octubre a octubre es un tiempo razonable. Además, la economía internacional está deteriorada”, sostuvo Bullrich.

Bullrich dijo que Milei "encabeza la lista" de candidatos de LLA

Pese a ello, reconoció que llegar a un acuerdo “no es tan fácil” porque La Libertad Avanza debe “hacer respetar la construcción”. También abogó que uno de los objetivos del Gobierno es tener mayor autonomía en el Congreso: “De golpe, la semana pasada en Diputados estuvimos con lo justo. Hay que nivelar”.

“Si hacemos una proyección, la economía está mucho mejor que cuando asumimos. Ahora, si pensamos en cuál es la expectativa que tiene la sociedad, estamos lejos de nuestro ideal y de lo que queremos. Faltando un año de gobierno, es necesario prender esos motores y lograr que haya más actividad en la Argentina”, remarcó.

Otro de los puntos a mejorar, según estimó Bullrich, es la “falta de gobernabilidad” que la administración libertaria tuvo durante el año pasado. “Eso nos llevó a recurrir al apoyo de Estados Unidos. Yo creo que este año no vamos a tener que volver a eso. Las condiciones de la Argentina están como para que haya estabilidad”, continuó.

Por último, la senadora habló sobre el proyecto de ley sobre discapacidad, el cual generó divisiones internas en la mesa política. “Meterlo en en el presupuesto era una bomba atómica. Nadie sabía que iba a aparecer. Incluirlo es chocar contra la pared”, precisó.