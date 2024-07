Patricia Bullrich, tras su reunión con el papá de Loan: “Me dijo que está conforme con la investigación, pero que falta su hijo”

Escuchar

Durante la mañana del jueves, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se reunió con José Peña, papá de Loan, y con uno de los hermanos del niño de cinco años. Por su parte, la funcionaria le expresó a la familia su apoyo y le comentó últimos detalles y novedades que se consiguieron a través de la investigación.

“Tuvimos una larga reunión donde él nos contó su situación y su estado de ánimo. Tienen esperanza de verlo bien al niño. Nosotros le hicimos un detallado informe de todo lo que sabemos respecto a lo que pasó y a cómo llevar adelante esta investigación, en un caso que es un círculo cerrado”, explicó Bullrich en TN, y continuó respecto a los implicados: “El hecho ocurrió en un determinado lugar y en una determinada hora. Eran ellos y no había nadie más. Entre ellos está el responsable, sacando a los chicos, a José y a la mamá de José. Todos los demás están presos en su mayoría”.

Además, indicó: “Loan no se fue, no se perdió, no se cayó en un pozo, no lo picó una víbora. Eso está descartado. Lo que queda es que en un momento hubo una separación de grupos. Un grupo quedó adentro de la casa, desde donde no se ve lo que pasa afuera, y otro que se fue al naranjal. Loan se separó de los que fueron al naranjal. Los niños dicen que estaba lloroso, con ganas de volver, y cuando vuelve se produce el momento en el que no se lo ve más”. También, sentenció: “La hipótesis es clara: los chicos no fueron, los que estaban adentro de la casa no vieron nada, no se escucharon gritos. Hay un momento en el que alguien se lo lleva, ahí está el tema”.

En cuanto a la solicitud del padre de Loan de tener una reunión con Javier Milei, Bullrich afirmó: “El Presidente está esperando que esto pueda tener un desenlace bueno. Está esperando ese momento, pero esté es un momento para mí, que soy la ministra de Seguridad. Él está muy angustiado y se encuentra presente. El papá de Loan entendió que este es el momento de la investigación. Yo no voy a hablar de la Justicia porque no me corresponde y la quiero respetar”.

“A la familia le mostramos todo el trabajo que hicimos desde el momento que tuvimos la investigación. Ellos quedaron conformes, pero falta algo: Loan. Nada va a quedar bien hasta que no sepamos más”, añadió y detalló: “El papá de Loan dijo que uno o dos de los que estaban ahí eran los responsables. Después se sumaron otros como Maciel, pero él sabe que ahí hubo al menos un responsable”.

Hoy recibí al papá de Loan. No sólo para escucharlo y acompañarlo, sino para decirle que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para colaborar en dar con su paradero y para eso vamos a ayudar en todo lo que sea posible. pic.twitter.com/uhHBwIs7g3 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 11, 2024

Respecto a la hipótesis del caso, la ministra sostuvo que no está dilucidado “en qué momento y cómo fue” y que no “hay una imagen, ni un llanto, ni un grito”. Sin embargo, remarcó cuáles son los puntos claves de la investigación: “Lo único que salió de la casa es la camioneta con el matrimonio de Pérez y Caillava. Ahí hay una estructura de poder y la otra parte es el comisario. En el resto, como Laudelina, Ramírez y Benítez, no hay una estructura de poder, sino que sirven a ellos”.

La mirada de Bullrich sobre el trabajo de la Policía y la investigación

En primer lugar, la ministra especificó: “Las fuerzas federales estuvieron desde el primer día pero no tuvieron mucho para hacer. La Justicia provincial armó una hipótesis y la pasó a causa federal diciendo que es trata. La Justicia federal dijo que no es trata, sino que es averiguación de delito, pero no devolvió la causa por responsabilidad. No se puede andar jugando con una causa así. El comisario (Walter Maciel) es cómplice. Escondió una zapatilla, echó gente, adulteró documentos. Claramente es cómplice. Pero ese está marcado. Al resto que llegó desde otras partes no se los puede tratar de negligentes porque hicieron lo que pudieron”.

En tanto, criticó la tardía implementación de la Alerta Sofía: “Si hubiese funcionado como tiene que funcionar, desde el primer momento, ninguna de las personas de la escena podrían haber hecho lo que hicieron. No podían haberse ido de Corrientes. De cierta manera, la alerta encierra a todos los que están y los investiga. Más en ese lugar que es un campo”.

En esta línea, también se refirió a la acusación del excapitán de la Armada Carlos Pérez, a quién este jueves por la mañana se le encontró contenido de pornografía infantil en su celular: “En los registros oficiales de la marina no hay un trabajo de inteligencia. Puede ser que haya trabajado ahí y no figure en el legajo, pero ahí no está. Las pericias se están haciendo. La información sobre lo que se encuentra en los teléfonos la debe dar la Justicia, no nosotros”.

Por último, Bullrich aclaró que en la investigación se está recibiendo ayuda tanto de la sociedad como de otros países de la región. “En la línea 134 recibimos más de 800 llamadas. Hubo un pedido de la Fiscalía General de Paraguay para ponerse en alerta en el país. Lo mismo sucedió con Bolivia y con la policía de Brasil. Ha sido un trabajo muy importante. Cada llamada que recibimos, tanto nosotros como la policía de otros países, se investiga. Miré si nosotros dejamos pasar un llamado de denuncia y resulta que es”, cerró.

La palabra de la familia de Loan

En diálogo con LN+, José Peña, padre del niño desaparecido, aseguró que está agradecido de su reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Nos dio su apoyo y contención. Fuimos a pedirle un poco más de seguridad y estamos felices, así que le agradecemos. Estamos ahí todavía. Vamos a seguir esperando y buscando noticias”.

En cuanto a novedades en la investigación, expresó: “Estamos todos seguros de que se lo llevaron. Perdido no está porque ya lo hubiésemos encontrado. Con toda la cantidad de gente que hay buscando, hubiese aparecido al primer o segundo día”. Además, apuntó contra algunos de los acusados: “Laudelina sabe algo. Algo tiene que saber. No puedo entender por qué le haría algo a su sobrino. Yo nunca tuve algo contra ella. Y con Caillava nunca hablé. Solo hablé 20 minutos cuando la vi, pero nada más”.

Por otra parte, Mariano Peña, hermano de Loan, habló sobre el comisario de 9 de julio, Walter Maciel, y manifestó: “No era un hombre de fiar en el pueblo. Nadie lo quería, se hizo odiar desde un primer momento”.

