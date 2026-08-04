Bullrich apuntó contra Villarruel por permitirle votar a distancia a una senadora kirchnerista: “Es un mamarracho”

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de “militar para el kirchnerismo”, por otorgarle un permiso especial a Anabel Fernández Sagasti, a raíz de su embarazo, para votar a distancia este jueves en la Cámara alta durante el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye el apartado sobre venta de tierras a extranjeros.

“Lo que hizo la vicepresidenta con la legisladora Fernández Sagasti es un mamarracho jurídico”, aseveró Bullrich, y agregó: “Esto sienta un precedente y además una legisladora no puede votar de una manera que el reglamento dice que no existe”.

Según Bullrich, “a partir de esta decisión, lo que hace Villarruel es querer torcer la realidad”. “Es como si nosotros cambiáramos la Constitución con un decreto: no se puede”, resaltó.

La senadora por la Ciudad volvió a cargar contra la Vicepresidenta

Mediante el Decreto DPP N°66/2026 que lleva la rúbrica de Villarruel, se le otorgó a Fernández Sagasti una salida excepcional para que pueda participar en la sesión del jueves luego de que la legisladora mendocina reclamara poder ejercer su banca pese a la indicación médica de no viajar.

En la norma quedó fijado que la senadora podrá conectarse desde la Legislatura mendocina -o desde otro espacio en el caso de existir problemas técnicos- y su participación tendrá el mismo valor que la presencial tanto para el quórum como para las votaciones particulares.

Luego y a través de su cuenta en X, la senadora kirchnerista compartió un tuit en donde se puede leer: “¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?“. Junto al posteo, la legisladora subió un video en donde da cuenta de su estado de salud y las recomendaciones médicas que recibió. Más tarde, Fernández Sagasti hizo público, también en redes sociales, la nota que le presentó a Villarruel.

El descargo de Sagasti

En la entrevista que concedió al programa WiFi, que se emite por la señal A24, la senadora del bloque oficialista sostuvo: “La decisión de Villarruel es un panfleto propagandístico”. “Que alguien se atribuya poderes monárquicos es un mamarracho jurídico y político”, insistió.

“Villarruel atentó contra el reglamento del Senado, que es algo que no se puede tocar, y mucho menos ella que no es senadora”, destacó Bullrich, y remató: “Lo que hizo la presidenta del Senado es como dicen los chicos ahora: se pasó no dos pueblos, cuatro”.

Otras de las preguntas que recibió la jefa de bancada libertaria en la Cámara alta fue alusiva al tuit que compartió Victoria Tolosa Paz. En dicho posteo, la diputada nacional de Unión por la Patria escribió: ¿Dos departamentos? Usted dice una cosa y la ley otra, Bullrich. Le resta gravedad a las modificaciones que proponen. Nadie habla de dos departamentos ni de dos fábricas. Queda claro que no tiene idea que significa el término soberanía, agarre cualquier diccionario y va a notar lo lejana que está su explicación a lo que quiere decir realmente la palabra".

El posteo de Tolosa Paz al que aludió Bullrich

“Tolosa Paz no sabe de qué se trata la ley se ve que no la leyó. Confunde soberanía con un título de propiedad”, esgrimió Bullrich, y continuó: “Lo que rige sobre esa tierra es la ley argentina y, en caso de un conflicto, asiste la policía argentina. Un conflicto de soberanía es donde no rige la ley ni la constitución, por ejemplo en Las Malvinas”.

En consonancia con esas comparaciones, la exministra de Seguridad, subrayó: “En Rosario, durante un tiempo y gracias al trabajo que hicimos con la policía de Santa Fe, no regía la Constitución: regía la ley narco”. “El único problema de soberanía, aparte de Malvinas, es la base militar china que los Kirchner facilitaron en Neuquén. Allí no rige la ley del país”, aseveró la legisladora.

La situación con Brasil

Otro de los tópicos a los que hizo referencia Bullrich fue la decisión que tomó la Cancillería brasileña de rebajar, por primera vez en décadas, su vínculo con la Argentina al nivel de encargado de negocios y posponer sin fecha el regreso del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires.

“Es algo grave, pero Brasil no tiene que victimizarse y debe analizar todas las campañas políticas que hizo Lula”, opinó Bullrich. En palabras de la senadora, “no me parece una buena señal que nos hayan sacado al embajador. Si Milei va a la campaña de Bolsonaro es intromisión. Y si el presidente de Brasil lo hace, no lo es. Entonces, midamos con la misma vara”.

La escalada diplomática entre Brasil y Argentina alcanzó su cénit este martes FABRICE COFFRINI - AFP

Continuando con las comparaciones históricas, la parlamentaria libertaria esgrimió: “Cuando Alberto Fernández dijo que los brasileños venían de la selva, Lula se quedó mudo. Después, el presidente de Brasil hizo política para defender su modelo en todo el continente, pero cuando lo hace Milei termina en un problema diplomático”. “Cuando acá Lula vino a ver a Cristina, nosotros no hicimos nada”, remató.

Al cierre, la legisladora libertaria se pronunció sobre un asunto que por estas horas le quita el sueño a más de uno en Casa Rosada: la reelección de Javier Milei. “La continuidad del Gobierno me parece bien, es para los que estamos trabajando”, opinó. Ante el planteo sobre las posibilidades de una hipotética candidatura, Bullrich optó por una respuesta risueña. “No descarto ser la vicepresidenta, estoy esperando a que venga Scaloni y me diga dónde jugar. Espero que no me mande al banco, lo único”, finalizó.