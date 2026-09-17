Patricia Bullrich volvió a mostrar diferencias y confirmó que el recorte en Discapacidad no se habló en la mesa política

En medio de la polémica por el recorte en el área de Discapacidad, que se conoció luego de que se presentara el proyecto de presupuesto 2027, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, volvió a mostrar diferencias con la Casa Rosada.

La espada libertaria en la Cámara alta reconoció que la eliminación de artículos claves de la ley de emergencia en discapacidad también la sorprendió a ella y confirmó que el tema no se habló en la mesa política del último martes.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, dijo Bullrich al ser consultada por el tema en Radio Rivadavia.

Esa reunión de mesa política, encabezada por Karina Milei, se realizó por casi tres horas el martes y apenas minutos después de su término se conoció el Presupuesto 2027 que ingresó al Congreso por Diputados y generó un tembladeral con la oposición aliada y dejó en jaque a los propios diputados oficialistas, que un día antes también habían estado en la Casa Rosada y no sabían nada del tema.

En concreto, propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencias, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.

“Si se estaba discutiendo ya el tema en Diputados” y que esa cámara “ya había tenido un intento de discutir estos temas y había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlos de determinada manera”, dijo Bullrich.

🔴 "ME SORPRENDIÓ QUE EL PRESUPUESTO LLEGUE CON LA INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS EN LA LEY DE DISCAPACIDAD"



👉 La Senadora Nacional, Patricia Bullrich (@PatoBullrich ), habló con Ignacio Ortelli (@ignacioortelli ) sobre las modificaciones en el proyecto del sistema de prestaciones y… pic.twitter.com/NIFTxvPXRO — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 17, 2026

Luego, en lo que tiene que ver con el Senado, Bullrich sostuvo: “Nosotros somos revisora en el caso del presupuesto, así que esperaremos a ver qué llega a senadores para poder saber no tanto qué es lo que se está discutiendo ahora, sino qué llega, porque parece que está bastante peleada la discusión”.

Consultada por la falta de diálogo sobre el tema en la mesa política, que traza semanalmente la hoja de ruta del Gobierno a nivel legislativo, Bullrich confirmó: “No nos enteramos. Es la verdad”.

Tras lo que marcó: “Eso es un tema porque, cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, no se entera de las cosas que van exactamente como van a venir, eso genera...”. Y completó: “Uno llega al Congreso y te dicen: ‘’Nos estás engañando’’. ‘’No, yo no sabía’’. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones. Es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”.

La mesa política está encabezada por Karina Milei, e integrada, además de ella y Bullrich, por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.