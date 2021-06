“Peor que con Macri”: la dura acusación de Milagro Sala contra el gobierno de Alberto Fernández

La dirigente kirchnerista Milagro Sala criticó con duros términos al gobierno de Alberto Fernández, se declaró una “presa política” y dijo que su provincia, Jujuy, está “peor que con Mauricio Macri”. Sus declaraciones coinciden con el fallo del Tribunal Oral Federal de Jujuy que ayer le aumentó en seis meses la pena que había recibido por una violenta agresión en 2009 al dirigente radical Gerardo Morales, actual gobernador.

“En Jujuy no rige el Estado de Derecho. Lo que hizo Macri de persecución a opositores pasa actualmente en Jujuy. Vivimos en un gobierno nacional y popular y lamentablemente en Jujuy seguimos peor que con Macri”, dijo la líder de la organización Túpac Amaru a El Destape Radio. Advirtió al Presidente que es “el único que puede parar este atropello” y se lamentó: “Si hablo con Alberto Fernández van a decir en todos los medios que el Presidente se contacta con una delincuente. Así es como me tratan. Pensamos que era solo con Macri, pero el gobierno de Alberto Fernández también le manda plata a Gerardo Morales y no controla nada”.

Sala fue condenada a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el violento escrache que sufrió Morales en 2009, cuando era senador nacional. La dirigente, que cumple arresto domiciliario, había sido condenada por daños a la pena de tres años, pero la Cámara de Casación ordenó dictar un nuevo fallo; esta vez, agregando el delito de amenazas.

El fallo que le impuso la nueva pena fue dictado por el Tribunal Oral jujeño, integrado por los jueces Alejandra Cataldi, Héctor Juárez Almaraz y Liliana Snopek, en momentos en que Fernández visitaba la vecina provincia de Salta. Para que la pena se haga efectiva, dijeron los jueces, se estará pendiente a que quede firme esta sentencia, previo paso por la Cámara de Casación y eventualmente la Corte Suprema de Justicia, que ya intervino en el caso.

Tras esta sentencia, organizaciones sociales empezaron a organizar un acampe en la Plaza de Mayo, como acción de protesta y presión sobre Alberto Fernández, que a finales de 2016 había visitado a Sala en la cárcel. Luego, ya como presidente, negó que existieran en la Argentina “presos políticos”. El acampe organizado por Túpac Amaru coincidirá con los 2000 días que llevan los procesos contra Sala y se realizará del 6 al 11 de julio en Plaza de Mayo.

“Lamentablemente una vez más estoy siendo títere de Gerardo Morales en época de elecciones. En época de elecciones siempre me abren una causa o me condenan en otra. Parece que Jujuy no es parte de Argentina. Nadie controla a Gerardo Morales”, denunció Sala.

Gerardo Morales, denunciante en la causa contra Milagro Sala Archivo

En el entorno de Morales señalan que el fallo es de la Justicia federal, no provincial. El actual gobernador, en su papel de querellante, había pedido que la condena fuera de siete años y que fuera de cumplimiento en el penal federal de General Güemes, en Salta. El fallo de ayer, además, impuso la pena de tres años y seis meses a María Graciela López como coautora de daño agravado y amenazas coactivas; y la pena de dos años y un mes en suspenso a Ramón Salvatierra.

Sala fue condenada como instigadora del episodio ocurrido el 16 de octubre de 2009 , denunciado por Morales cuando era senador. En ese momento, cuando estaba acompañado del entonces auditor General de la Nación Leandro Despuy, de Alejandro Nieva y del diputado nacional Miguel Angel Giubergia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, f ue agredido por integrantes de una red de organizaciones sociales que responden a Sala . Morales sostuvo que Sala ya lo había amenazado antes, en dos ocasiones, por sus críticas a la asignación discrecional de licencias de radios FM a organizaciones sociales que respondían al kirchnerismo. Según lo denunciado, una de las amenazas fue en un acto en Palpalá y la otra, a través de un diputado y su hermano Freddy Morales.

LA NACION