Pericia oficial: la mansión de Pilar que se adjudica a autoridades de la AFA fue valuada en 20 millones de dólares

La mansión de Villa Rosa, Pilar, que la Justicia sospecha que pertenece a las autoridades de la AFA fue tasada en 20.815.100 dólares, según el informe que los peritos tasadores elevaron a la justicia. En ese valor están incluidos los 54 autos clásicos y de alta gama encontrados, valuados en 3.861.100 dólares.

Según el informe oficial al que accedió LA NACION, en esa cifra se contemplaron 5.600.000 dólares por la parcela de cinco hectáreas, 134.000 dólares por el edificio de la entrada y la casa principal fue tasada en 2.385.000 dólares.

El helipuerto fue tasado en 85.000 dólares, las caballerizas en 1.220.000 dólares con la vivienda del petisero; y sólo el quincho fue tasado en 1.490.000 dólares. Esta finca está a nombre de Real Central SRL, perteneciente a Luciano Pantano, un monotributista y a su madre Ana Conte, jubilada.

Los investigadores sospechan que la quinta está ligada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, por las sociedades involucradas en la compra venta de la propiedad, los permisos para los automóviles y los objetos encontrados en el lugar, como un bolso y una placa recordatoria con su nombre.

La pericia oficial sobre la mansión de Villa Rosa fue recibida esta mañana por el juez Marcelo Aguinsky, indicaron a LA NACION fuentes oficiales.

El estudio contrapone con la escritura de compraventa de la quinta que obra en la causa. Allí figura que la empresa Central Park Drinks, luego Real Central SRL, pagó 1.800.000 dólares por la casona y el predio de cinco hectáreas.

El detalle

El trabajo señala que la casa secundaria y la piscina están valuados en 1.250.000 y 50.000 dólares respectivamente, el bar en 390.000 dólares, la recepción en 350.000 dólares, el spa y gimnasio en 1.450.000 dólares.

La cancha de paddle se valuó en 30.000 dólares, el depósito en 1.050.000 dólares y solo el galpón que alberga los autos en 1.490.000 dólares. La cuenta de todos los ítems considerados totaliza 20.815.100 dólares.

El informe de tasación de 550 páginas fue suscripto por los Peritos Tasadores del Colegio de Martilleros y los Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro y se realizó sobre los bienes muebles, inmuebles y rodados de la casona de la calle Misiones 4097, de Villa Rosa, partido de Pilar.

Este estudio había sido ordenado en los albores de la causa iniciada por la Coalición Cívica, por el juez federal Daniel Rafecas. Luego la Cámara Federal dispuso que la causa continúe en el juzgado de Aguinsky.

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky

Pantano y Conte son los dueños de la sociedad Real Central, propietaria de la lujosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, de cinco hectáreas, que la Justicia investiga si pertenece a Toviggino.

Por eso, Aguinsky dispuso la noche del viernes pasado levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de Toviggino. Fue la medida más directa dictada sobre él en relación con esta propiedad.

Pantano, un monotributista, y Conte, su madre, tienen perfiles económicos que no se condicen con la mansión de Villa Rosa con 54 autos clásicos y de alta gama.

En la escritura de la quinta, el dirigente de fútbol femenino Mauro Javier Paz aparece firmando como vendedor por la empresa Malte SRL y Luciano Pantano, como el comprador por parte de por Central Park Drinks.

Uno de los allanamientos que se hizo en la quinta de Villa Rosa, Pilar Rodrigo Néspolo

Paz era el presidente de una Asociación de Fútbol Femenino, integrante de la AFA; y Pantano se desempeñaba como titular de la Asociación de Futsal afiliada a la entidad madre del fútbol argentino.

En la escritura de compraventa −donde no está el nombre de Toviggino, sino de sus supuestos prestanombres− figura que la propiedad de 55.690 metros cuadrados se pagó 1,8 millones de dólares, a razón de sólo 32 dólares el metro cuadrado, una cifra muy por debajo de los valores de mercado, concluyeron los peritos.

Cuando se allanó la quinta encontraron un galpón de grandes dimensiones donde había 45 autos de lujo y de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings; es decir, un total de 54 vehículos, todos propiedad de la firma Real Central SRL. Los peritos especialistas también tasaron esos vehículos que fueron secuestrados.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

Luciano Pantano es dueño junto con su madre Ana Conte de la sociedad Real Central, continuadora de Central Park Drinks, que es la dueña de la propiedad que está embargada. Ambos tienen prohibición de salida del país, una inhibición general de bienes y se dispuso el congelamiento de sus cuentas, así como la de la firma.

El juez Aguinsky avanzó en la semana con la búsqueda de información sobre las sociedades ligadas con la mansión y le encomendó al jefe de la DGI, Mariano Mengochea, un informe económico, financiero y fiscal sobre las sociedades ligadas al lugar, incluida Real Central S.R.L.

La quinta perteneció a Carlos Tevez, que en 2023 se la vendió a Malte SRL, que es propiedad de Mauro Javier Paz (95%) y de Orlando Martín López (5%). Tanto la firma como sus dos socios tienen domicilio en Santiago del Estero, en la misma dirección que HT SRL, la empresa de Toviggino, tesorero de la AFA.

La firma Malte SRL está dedicada a “servicios de transporte” y figura además como cotitular de cuenta corriente María Florencia Sartirana. Previamente, en junio de 2024, Malte SRL era propiedad de “SO MA” SRL, y en 2022, de Carlos Bruno Seguel y Juan Pablo Beacon, abogado ligado a la AFA, a “Chiqui” Tapia y a Toviggino.

Uno de los allanamientos en la sede de la AFA Rodrigo Abd - AP

Según la escritura, el domicilio de Paz es el de la calle Posadas 1111 de la Capital Federal, en Retiro, y el de Malte es Posadas 1111, en Santiago del Estero, el mismo de la empresa HT, de Toviggino.

Paz dice que vive en San Justo, partido de La Matanza, en Peribuy 2244, según la escritura. En realidad, el nombre de la calle es Peribebuy 2244 y esa dirección pertenece a una vivienda de clase media, situada frente a un corralón donde se depositan pallets de madera.

Además de presidir la Asociación Argentina de Futsal, Pantano ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos, según consta en la causa.

Su madre, Ana Conte, que también figura como accionista de la empresa que compró la mansión, es jubilada y trabajadora autónoma. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

Pantano tuvo desde 2021 la mitad de las acciones de Central Parks Drinks S.R.L. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como Real Central S.R.L. y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos. Con esa reestructuración, el exdirigente futbolístico también le cedió su 50% de la empresa a su madre, que se convirtió en la accionista mayoritaria de la sociedad.

La compra

Dos semanas después, la empresa compró el predio donde está la mansión, según la denuncia. Pantano pagó 1,8 millones de dólares mediante una transferencia la cuenta 18903/2 del Banco Credicoop hacia una cuenta especial en dólares del Banco Coinag S.A., perteneciente a la vendedora.

Ese banco es justamente con el que operaba Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, para emitir tarjetas de crédito. Una de ellas se le cedió a Chiqui Tapia. La operación de la quinta fue cerrada el pasado 30 de mayo de 2024 e involucró el traspaso de ese inmueble de más de cinco hectáreas.

La transacción quedó registrada bajo la escritura número 66, autorizada por la escribana María José Leoni Peña en la ciudad de Buenos Aires. El terreno cuenta con frentes sobre las calles La Rioja, Misiones y Lamadrid, lo que le otorga una conectividad estratégica en la zona.