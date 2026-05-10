Encontraron un cadáver en uno de los departamentos decomisados a Daniel Muñoz, exsecretario de Kirchner

La Policía santacruceña halló, a primera hora de este domingo, el cadáver de Aníbal Cepeda, un hombre de 71 años que era buscado desde el 20 de abril, en un complejo de departamentos en Río Gallegos. La propiedad en la que encontraron el cuerpo había sido decomisada a Daniel Muñoz, exsecretario privado de los Kirchner, en el marco de una causa de lavado de activos. Era custodiada por Gendarmería.

En el marco para dar con el paradero de Cepeda, y tras los datos aportados por un hombre capturado durante la madrugada del domingo, la investigación judicial apuntó a uno de los inmuebles ubicados sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, en la zona de la Costanera de Río Gallegos, informó el medio local La Opinión Austral.

Tras el hallazgo del cuerpo de un hombre, que luego se indicó que posiblemente se trataba del anciano buscado (aunque resta la confirmación oficial de la autopsia), en el lugar trabajó personal policial de la DDI, de Criminalística y Gendarmería Nacional Argentina, fuerza que mantiene la custodia permanente sobre esos departamentos.

Los inmuebles forman parte de bienes decomisados por orden judicial y vinculados a Muñoz, fallecido en 2016. Esas propiedades estarían bajo administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

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