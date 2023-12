escuchar

Pese a la crisis que afecta a la cúpula de Pro y a las diferencias internas que permanecen, su bancada de diputados resolvió esta tarde mantener su unidad, al menos por ahora. La conducción continuará a cargo de Cristian Ritondo, aunque lo rodeará una mesa de conducción en la que estarán representados aquellos sectores -las llamadas “palomas” de Pro- que discrepan con la posibilidad de un “cogobierno” con La Libertad Avanza.

La decisión se adoptó tras intensas reuniones que se desarrollaron en los últimos dos días y que culminaron esta tarde.

Reunión del FRENTE PRO con diputados actuales y electos que se sumarán a partir del 10 de diciembre. La presidencia continuará siendo de @cristianritondo. pic.twitter.com/nDIBzstDZG — PRO Diputados (@prodiputados) December 6, 2023

“En medio de una situación económica y social de tanta fragilidad no podemos dar el espectáculo de dividirnos. Hubo una voluntad popular mayoritaria, expresada en el 56% de los votos del balotaje, que reclama un cambio. Nosotros vamos a colaborar para garantizar la gobernabilidad de la gestión de Javier Milei y acompañaremos aquellas medidas que creemos positivas para cristalizar ese cambio. Pero no vamos a hacer ‘seguidismo’; no vamos a aprobar cualquier cosa” , confió a LA NACION uno de los voceros del sector que se referencia en Horacio Rodríguez Larreta quien, a diferencia de Patricia Bullrich –futura ministra de Seguridad del nuevo gobierno-, se mantuvo neutral en el último balotaje y sostiene que Pro no debería perder su identidad de origen y mantener su autonomía.

Con este mensaje, los emisarios de Larreta se reunieron con Ritondo para pactar los términos de la “unidad”. “Por ahora seguiremos juntos en un mismo bloque. Después, veremos: todo dependerá de la actitud que adopten los ‘halcones’ del Pro durante los primeros 90 días de gestión. Si ellos pretenden ser obsecuentes con el nuevo gobierno, la ruptura será inevitable”, advierten.

La unidad del bloque responde también a intereses pragmáticos. En los próximos días los legisladores deberán discutir la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados que debatirán el paquete de proyectos de ley que enviará el nuevo gobierno. Cuantos más miembros tengan los respectivos bloques, mayor será su representación proporcional en dichas comisiones.

Noticias en desarrollo

Temas Cámara de Diputados