Pese al intento del juez Irurzun para seguir en el cargo, abrieron el concurso para reemplazarlo en la Cámara Federal

El Consejo de la Magistratura resolvió abrir el concurso para designar un reemplazante para el juez de la Cámara Federal Martín Irurzun, a pesar de que batalla en la Corte Suprema de Justicia para seguir en el cargo más allá de la edad límite de 75 años, que cumplió en julio pasado.

Así lo resolvió la Comisión de Selección del organismo encargado de nombrar y remover jueces que, al mismo tiempo, aprobó 12 ternas para cubrir vacantes en la justicia civil, en la justicia de ejecución penal y en tribunales federales de Córdoba y Tucumán.

La comisión, presidida por la consejera representante de la abogacía María Fernanda Vázquez, sesionó este miércoles con la presencia de los consejeros jueces Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola.

Se hizieron presentes el representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola; el consejero académico, Hugo Galderisi; el consejero representante del estamento de la abogacía, Alberto Maques; y los diputados Vanesa Siley (UP) y Gonzalo Roca (LLA).

Por su parte, el consejero juez Diego Barroetaveña estuvo presente pero por Zoom, al igual que el consejero por la abogacía César Grau.

Se aprobó allí la apertura de un nuevo concurso para cubrir la vacante de la Sala II de la Cámara Federal luego de que Martín Irurzun cumpliera 75 años.

Irurzun, juez de la Cámara Federal porteña desde hace 32 años, cumplió 75 años el sábado 18 de julio de 2026, la edad límite que fija el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura.

Había pedido formalmente la prórroga de cinco años el año pasado, pero el gobierno de Javier Milei decidió no enviar su pliego al Senado para que se le otorgara el nuevo acuerdo que exige la Constitución.

Antes de cumplir los 75 años, Irurzun presentó una demanda contra el Estado Nacional y pidió la nulidad del tercer párrafo de ese artículo constitucional, al alegar que viola la garantía de inamovilidad y el carácter vitalicio del cargo.

Admitió Irurzun que la Corte ya validó esa cláusula en el precedente “Schiffrin” (que había revertido la doctrina “Fayt”), pero sostiene que esa mayoría “se ha extinguido”, pues la renuncia del juez Juan Carlos Maqueda modificó la integración de la Corte.

En primera instancia rechazaron su medida cautelar autónoma. Irurzun apeló y el 14 de julio la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó el recurso extraordinario hacia la Corte, pero sin conceder la medida cautelar.

Con el reloj corriendo, Irurzun pidió a la Corte que trabajara durante el fin de semana y las vacaciones de la feria de invierno, pero el máximo tribunal no habilitó la feria.

El 18 de julio el juez cumplió 75 años y su expediente está “a estudio y consideración del Tribunal”, según notificó la propia Corte.

No hay plazo fijado para que se pronuncie. Mientras tanto, Irurzun no ejerce funciones por la licencia que él mismo pidió.

Más allá de su caso, la salida del juez, que en el Gobierno ya dan como un hecho, habilita al Poder Ejecutivo a colocar un nuevo camarista. Sería el tercero, pues es inminente la llegada de Pablo Yadarola y la confirmación de Pablo Bertuzzi en este tribunal clave que entiende en los casos de corrupción que más preocupan al Gobierno.

Yadarola, cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Bertuzzi defendieron hoy sus pliegos como postulantes para la Cámara Federal ante la Comisión de Acuerdos del Senado.

En cuanto a la cobertura de vacantes, la Comisión aprobó 12 ternas correspondientes a distintos concursos, que ahora deberán ser aprobadas por el Plenario.

Los concursos aprobados en esta sesión son para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, el de los Juzgados Civiles N° 31, 35, 45, 67, 70, 75, 96 y 103 de la Capital (8 cargos); los Juzgados de Ejecución Penal N° 1 y N° 4 de la Capital y el juzgado federal de San Francisco, Córdoba.