Pidieron que Fernando Espinoza se tome licencia por su procesamiento, pero el reclamo no avanzó en el Concejo Deliberante

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, resistió el intento opositor por impulsar un pedido para que se tome licencia en su cargo hasta que se resuelva si situación judicial a partir de su procesamiento por abuso sexual. El proyecto, que tuvo apoyo parcial opositor y rechazo en el oficialismo, no consiguió los votos para ser tratado sobre tablas en el Concejo Deliberante local.

El Concejo tuvo sesión este jueves. Desde el bloque de Juntos por el Cambio (que tiene seis integrantes), tres ediles firmaron un proyecto para pedir que Espinoza se tome licencia y que quede en su lugar la presidenta del cuerpo, Liliana Yambrún. Pero la iniciativa no reunió los dos tercios de los votos , necesarios para habilitar el tratamiento de un proyecto sobre tablas, por lo que quedó entre los temas que deberán discutirse en comisiones para, luego, llegar al recinto. El oficialismo cuenta con 13 concejales sobre los 24 del cuerpo.

“Debido a la situación judicial del señor intendente Fernando T. Espinoza resulta imprescindible hacer uso de licencia sin goce de sueldo hasta tanto se esclarezcan los hechos que motivan la denuncia y concluya la investigación, ya sea por condena, falta de mérito o sobreseimiento simple” , se solicita en el proyecto que no avanzó este jueves en el Concejo. Lo firman los concejales Mirta Ferreira, Cecilia Zacarías y Javier Ferreyra. No lo rubricaron los otros tres ediles de Juntos por el Cambio: Héctor “Toty” Flores, Jorge Lampa y María Laura Greco. Desde este sector indicaron que no habían debatido internamente el tema.

El proyecto de tres concejales de Juntos para el Cambio que no avanzó en el Concejo Deliberante de La Matanza

Además del bloque de Juntos por el Cambio, en el Concejo Deliberante de La Matanza tiene representación La Libertad Avanza (con tres concejales) y el Frente de Izquierda (dos).

“Lamentablemente, los números de la mayoría a favor del intendente operaron en el mismo sentido que la bancada de Unión por la Patria en el Congreso y rechazaron el tratamiento del proyecto, en labor parlamentaria. Va al proceso de comisiones. Se negaron a tratarlo sobre tablas ”, afirmó a LA NACION Eduardo “Lalo” Creus, exconcejal y excandidato a intendente por Juntos por el Cambio, referente de los ediles que firmaron la iniciativa

Creus añadió que, desde 2021, cuando se conoció la denuncia contra Espinoza, pidieron dos veces “que el intendente y la secretaria de Género vinieran a dar información, para saber si esta joven había sido empleada del municipio”.

La semana pasada se conoció que Espinoza fue procesado por abuso sexual, acusado de haber sometido por la fuerza a “tocamientos impúdicos” a una secretaria privada, hace tres años, una noche, en la casa de ella. La víctima es Melody Rakauskas, quien denunció el hecho hace tres años. El martes, en un gesto de respaldo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró con él en una entrega de móviles policiales.

