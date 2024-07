Píparo arremetió contra Caputo luego de su frase sobre “vender dólares para pagar impuestos”

Escuchar

Lejos de los libertarios desde hace un tiempo, la excandidata a gobernadora bonaerense de Javier Milei, Carolina Píparo, arremetió este viernes contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Y en medio de un fuerte llamado de atención que le giró la diputada nacional al titular del Palacio de Hacienda por la situación de los más vulnerables, le enrostró que ella hizo “una campaña entera” pensando que este Gobierno iba a bajar impuestos.

“¡La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!”, publicó Caputo el jueves en su cuenta de la red social X. Su frase generó polémica al entenderse como una manera de asumir que las personas deberían liquidar sus ahorros debido a la falta de dinero. Según el ministro, la idea era mostrar que la Casa Rosada trabaja para cortar con los pesos circulantes, y así aumentar su demanda y su apreciación, acompañado por una baja de inflación.

Ante esto, Píparo salió a responder. “Hola ministro, no lo conozco ni conozco su plan, pero en lo único que se me ocurre pensar mientras leo esto es en las personas que no tienen un solo dólar . Y esperar que ustedes ya hayan pensado en lo mismo. Saludos”, le escribió la exladera de Milei.

Atacada por los trolls libertarios, entre insultos, Píparo no se quedó atrás e insistió con sus cuestionamientos dirigidos a uno de los funcionarios preferidos de Milei en el Gabinete, a quien salió a respaldar en medio de los ruidos en el mercado de cambios y la suba del riesgo país.

“Qué tarada que sos Caro”, le escribió a la diputada un usuario de X y la antes candidata a gobernadora hizo una réplica. “Y... Un poco puede ser”, admitió de manera irónica, ya que se justificó: “Imaginate que hice una campaña entera creyendo en que se iba a llegar al Gobierno para bajar impuestos y no solo subieron, sino que el ministro sale a decir que muchos van a tener que vender dólares para pagarlos”.

Lejos parecen haber quedado aquellos momentos de cohesión, cuando los dos compartían espacio y Píparo era una de las principales difusoras de las ideas de Milei.

Las primeras fricciones se dieron cuando la diputada se encaminaba a ser titular de la Anses tras perder en la provincia de Buenos Aires en manos del actual mandatario Axel Kicillof y el Presidente decidió finalmente no nombrarla. Todo empeoró, ya expulsada del espacio, por sus decisiones legislativas del último tiempo, con votos en contra a algunos artículos de la Ley Bases del Ejecutivo.

