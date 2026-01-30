PJ bonaerense: Máximo Kirchner, dispuesto a sellar la unidad si el candidato a sucederlo es el propio Kicillof

El diputado Máximo Kirchner está dispuesto a dar un paso al costado en la presidencia del PJ bonaerense si Axel Kicillof tomara personalmente la conducción del partido, aseguraron esta noche a LA NACION fuentes del entorno del jefe camporista.

“Si la lógica del axelismo es que ellos tienen que tener la conducción política del partido, entonces lo más lógico es que el presidente del partido sea el propio Kicillof”, sostuvo un colaborador de la cúpula del kirchnerismo.

La definición interna de Máximo Kirchner, que fue deslizada a los dirigentes de su mayor confianza, fue adoptada luego de que Kicillof encabezara esta tarde una reunión con los intendentes de la mesa chica del Movimiento Derecho al Futuro (MdF).

Magario suena como la candidata de Kicillof a encabezar el PJ bonaerense Prensa GPBA

De ese encuentro, según pudo saber este medio, surgió la ratificación de la vicegobernadora Verónica Magario como la candidata del MdF a la presidencia del PJ bonaerense, de cara al cierre de listas que está fijado para el 8 de febrero.

A puertas cerradas, en la Gobernación bonaerense en La Plata, se vieron las caras el propio Kicillof y los intendentes Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Lucas Ghi (Morón), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela) y Pablo Descalzo (Ituzaingó).

También estuvieron otros dirigentes de vasta trayectoria en el peronismo bonaerense, como lo son Julio Pereyra y Alberto Descalzo, dos de los históricos “barones del conurbano” que pisan fuerte en el partido desde los años 90 del siglo pasado.

Máximo Kirchner en una reunión al frente del PJ bonaerense

Pese a que luego del encuentro, que se hizo asado de por medio, varios de los participantes dejaron trascender que se confirmó la candidatura de Magario, otras fuentes del MdF afirmaron que se habló del “armado nacional” de Kicillof de cara a 2027.

El kirchnerismo no compró esa versión de lo hablado por Kicillof y su mesa chica en La Plata. En cambio, interpretó una maniobra para instalar definitivamente a Magario como la candidata del axelismo a disputar la presidencia del PJ bonaerense y desplazar a Máximo Kirchner.

Por eso la respuesta llegó al cabo de otra jornada marcada por la desconfianza en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. “Si el presidente del partido es Kicillof, estaremos de acuerdo, como sucede con los gobernadores que son presidentes de los partidos provinciales”, afirmaron cerca de Máximo Kirchner.