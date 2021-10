Día de la Lealtad: críticas opositoras a la vandalización del memorial por las víctimas del Covid

Como quedó registrado en videos y fotos, militantes del Frente de Todos se subieron al monumento a Manuel Belgrano en Plaza de Mayo donde está el memorial a las víctimas del Covid, y lo vandalizaron.

En las imágenes se ve cómo, para hacerlo, pisaron una y otra vez las piedras donde están grabados y pintados los nombres y fechas de las muertes de las víctimas del Covid-19. Ante esto, la oposición reaccionó con una fuerte crítica hacia aquellos manifestantes que vandalizaron el memorial del Covid-19.

Una de las primeras en expresarse fue la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Pisotean las piedras en memoria de quienes ya no están, Insaurralde insulta a Macri y el ministro estrella del gobierno sigue con sus amenazas mafiosas. Mientras tanto, Massa ofrece diálogo. Ni con señales de humo se puede hablar con esta gente. ¿Ustedes son de la campaña del sí?”. Y compartió el video en donde se ve cómo un grupo de personas quitaba del monumento los carteles que criticaban la gestión del Gobierno durante la pandemia del coronavirus.

Pisotean las piedras en memoria de quienes ya no están, Insaurralde insulta a Macri y el ministro estrella del gobierno sigue con sus amenazas mafiosas.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 17, 2021

Por su parte, el presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional, Maxi Ferraro, opinó: “Las imágenes de hoy en Plaza de Mayo asquean y duelen. Esa profanación, odio y resentimiento son un agravio imperdonable que exige el repudio de todos. Prometamos jamás ser eso: miserables y violentos”.

— maxi ferraro (@Maxiferraro) October 18, 2021

El candidato de Avanza Libertad Javier Milei responsabilizó a Horacio Rodríguez Larreta del ataque. “Rodríguez Larreta, ¿me podés explicar dónde estás, mientras atacan el monumento en honor a los que han fallecido durante la pandemia? Es verdad, me olvidaba que vos has sido cómplice del Gobierno y tu Ministro de Salud ha salido a hacer una defensa enfática de Ginés González García”.

También, poco después, se expresó la exgobernadora María Eugenia Vidal y pidió para que esto no vuelva a ocurrir: “No hay palabras para lo que vimos hoy en Plaza de Mayo. Hay límites que no se pueden cruzar, y faltarles el respeto a las personas fallecidas y a sus familiares es uno. Hoy pisotearon su memoria, su dolor y su angustia. Estas cosas no pueden pasar más. BASTA”.