Polémica en Mendoza por el viaje al Mundial de dos funcionarios

MENDOZA.- Un video viral fue el detonante. En pleno mundial de fútbol, con los ciudadanos viendo el campeonato por televisión, dos funcionarios mendocinos aparecieron festejando en Estados Unidos. Las redes sociales los dejaron en evidencia a través de un influencer que mostraba a los agraciados de un concurso hecho por un banco privado. Se trata del fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, y el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz. Son de extracciones políticas diferentes: uno es peronista y el otro, radical.

Simón y Videla Saénz, sentados juntos, alentando a la Selección en Estados Unidos.

Ambos deberán asentar sus movimientos en la Oficina de Ética Pública, en la próxima declaración jurada anual. De igual modo, el organismo, sin trascender públicamente, ya les había habilitado previamente el viaje por considerar que no existe “incompatibilidad”, ya que la entidad que realizó el sorteo, el Banco Supervielle, no es agente financiero del Gobierno de Mendoza, más allá de serlo con algunos municipios. Por su parte, hay especialistas consultados por LA NACION que entienden que el fiscal de Estado podría tener que inhibirse en una eventual causa, vinculada, por ejemplo, a toma de deuda de una comuna, que tenga relación con la entidad financiera en cuestión.

“Más allá de las cuestiones legales o posibles inhibiciones futuras, hay compromisos con la realidad ciudadana que deben respetarse; la empatía y el ejemplo siempre deben primar, más allá de tener o no el dinero para viajar, o la suerte de un premio. Un funcionario público debe estar las 24 horas en función. Además, pueden existir conflictos de intereses”, se quejó un importante referente del oficialismo mendocino que prefirió reserva de identidad.

Otro referente del radicalismo provincial sostuvo: “Hay una doble vara con lo moral: pasa con este viaje, pasa con Adorni. Antes nos escandalizábamos con cualquier cosa y éramos los abanderados de la transparencia. Nos estamos haciendo los bobos con todo; justificamos esto con un aviso a la oficina de Ética Pública”.

En tanto, en el peronismo, también hubo discrepancias con el accionar del actual fiscal. sin embargo, primó el silencio, para evitar complicaciones. “Todos miraron para otro lado. Pasó como si nada hubiera ocurrido. Nadie se anima a atacar a nadie, porque afecta a todos políticamente, por amiguismo o cercanía. Nadie se quiere pelear con nadie, porque de una u otra manera, terminarán marginados puertas adentro”, expresó a LA NACION una alta fuente del justicialismo provincial.

Los dos funcionarios, que confirmaron haber ganado el concurso del banco, por ser clientes desde hace años, fueron parte de un grupo de 100 personas que recibieron el mismo premio. Todo había sido informado al Gobierno provincial, aunque no trascendió. Curiosamente, fue por el video que subió a su Instagram el influencer y actor Jero Freixas que se supo del trayecto mundialista de Simón y Videla Sáenz. A ambos se los ve en un colectivo alentando a la selección antes de ingresar al estadio del primer partido entre Argentina y Argelia, en Kansas City, el martes 16 de junio.

Puntualmente, la Ley de Ética Pública determina que los funcionarios “no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean consistentes en cosas, servicios o de otra índole, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”. Así, aunque rige la prohibición de obtener obsequios motivado por algún vínculo ligado a sus cargos, ambos protagonistas consideraron que no hay conflicto de intereses.

En este sentido, la defensa formal se ampara en la legalidad que otorgó la Oficina de Ética Pública de Mendoza, al avalar que se trató de un sorteo privado de un banco y no de fondos estatales.